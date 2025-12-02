Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores de la Real, en un entrenamiento en Zubieta. RS

Dónde ver en televisión el Reus - Real Sociedad de Copa del Rey

Tras derrotar al Negreira, el conjunto txuri-urdin disputará la segunda eliminatoria del torneo del K.O. ante el conjunto catalán, que juega en el grupo 3 de la Segunda RFEF

I.G.

San Sebastián

Martes, 2 de diciembre 2025, 14:32

Tras su inmerecida derrota ante el Villarreal en Anoeta (2-3), la Real Sociedad cambia de escenario y afronta este miércoles la segunda ronda de Copa en Tarragona. La hará ante el Reus, conjunto que juega en el grupo 3 de la Segunda RFEF y que disputará el choque ante su afición en el Estadi Municipal de Reus, con capacidad para 4.300 espectadores. El partido podrá seguirse en televisión a partir de las 21.00 horas.

Eso sí, los aficionados de la Real Sociedad que quieran seguir en directo a su equipo en la segunda eliminatoria de Copa podrán hacerlo siempre que cuenten con alguno de los paquetes deportivos ofertados por Movistar u Orange. Ambas operadoras lo ofrecerán en sus respectivos canales: M+ LaLiga 2 (en el dial 57 de Movistar Plus+ o en el 112 de Orange TV).

El partido también podrá seguirse al detalle en la web de Diariovaco.com, donde además de las jugadas y estadísticas en tiempo real, los usuarios podrán disfrutar de los comentarios y el análisis de los periodistas de El Diario Vasco, al igual que en el estreno de la Real Sociedad en Copa ante el Negreira.

El resto de partidos de Copa que dispute algún equipo de Primera también se podrán seguir en directo por Movistar Plus+. Eso sí, aquellos choques que enfrenten a conjuntos de categorías inferiores también podrán verse en televisión aunque, eso sí, por lo general a través de las cadenas autonómicas.

