El primer partido de la Real Sociedad en 2026 será un llenazo nocturno en Anoeta

Uno de los partidos más esperados por la afición de la Real Sociedad ya tiene fecha y hora. El Atlético de Madrid visitará Anoeta el ... 4 de enero de 2026 a las 21.00 horas, en lo que será el primer partido del nuevo año. Con casi total seguridad, supondrá la primera gran entrada del estadio de la Real en 2026.

El cuadro colchonero llegará al duelo con la mente en otro lado. Y es que cuatro días después, el 8 de enero, disputará la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí ante su archienemigo, el Real Madrid. La Real, que deberá seguir su mejoría en el mes que queda para el encuentro, podría aprovechar la coyuntura para meter mano a un equipo que no se le da especialmente bien en casa, sobre todo desde la reconstrucción de Anoeta.

Desde que se eliminaron las pistas del estadio de la Real en la 2018/19, el Atlético de Madrid ha ganado en cuatro ocasiones y en otras dos ha conseguido sacar un empate. Solo dos enfrentamientos se han saldado con victoria realista, siendo uno de ellos una eliminatoria copera disputada en vísperas del Día de San Sebastián.

El día de Sucic

Precisamente uno de esos envites en los que el Atlético de Madrid no ganó en Anoeta fue la temporada pasada, en un encuentro que terminó en 1-1. Aquel día, en octubre de la temporada pasada, se produjo la primera gran noche de Luka Sucic con la Real Sociedad.

El croata, que ya venía de jugar muy bien ante el Real Madrid tras pasar el famoso periodo de visionado de vídeos de Imanol Alguacil, anotó el que a la postre sería el gol de la temporada en La Liga con un zapatazo lejano en el minuto 84 que aseguró un punto para la Real.