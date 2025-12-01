Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sucic celebra con rabia el gol que supuso el empate ante el Atlético de Madrid la pasada campaña. Lobo Altuna
Real Sociedad

El primer partido de la Real Sociedad en 2026 será un llenazo nocturno en Anoeta

El cuadro txuri-urdin recibirá la visita del Atlético de Madrid el domingo 4 de enero a las 21.00 horas

Iker Valverde

Iker Valverde

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:11

Comenta

Uno de los partidos más esperados por la afición de la Real Sociedad ya tiene fecha y hora. El Atlético de Madrid visitará Anoeta el ... 4 de enero de 2026 a las 21.00 horas, en lo que será el primer partido del nuevo año. Con casi total seguridad, supondrá la primera gran entrada del estadio de la Real en 2026.

