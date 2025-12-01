«La Real Sociedad pecó de excesiva ambición, pero fue una derrota que nos dejó orgullosos»

La Real Sociedad sufrió este domingo la cara más amarga del fútbol en el choque ante el Villarreal (2-3). Y es que los de Sergio Francisco encajaron un gol en el tiempo añadido después de remontar un 0-2 en Anoeta, lo que supuso una nueva derrota ante su aficion.

En el nuevo capítulo de Goazen Reala!, han valorado las claves de la derrota ante el submarino amarillo, días antes del choque de Copa ante el Reus. Al respecto, los periodistas de El Diario Vasco, no han dudado en resaltar la buena imagen ofrecida por los txuri-urdin: «La Real pecó de excesiva ambición, pero fue una derrota que nos dejó orgullosos»

