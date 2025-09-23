Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Roberto Olabe, en una de sus úlltimas rueda de prensa como director de fútbol de la Real Sociedad EFE

Suena Olabe como sustituto de Monchi en el Aston Villa

El exdirector fútbol de la Real Sociedad, vieja aspiración de 'los villanos', está sin equipo desde que el pasado 1 de julio fue relevado por Erik Bretos

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:54

Roberto Olabe es uno de los candidatos a reemplazar a Monchi como director deportivo del Aston Villa, equipo de la Premier League inglesa entrenado ... por el hondarribiarra Unai Emery. Varios medios ingleses y el periodista Fabrizio Romano ubican al exdirector de fútbol de la Real Sociedad como un futurible del club 'villano' tras la marcha de un Monchi muy criticado por las últimas operaciones de mercado del club británico, ahora mismo hundido en los puestos de descenso, tras lograr sólo tres puntos de los primeros 15 posibles.

