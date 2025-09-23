Suena Olabe como sustituto de Monchi en el Aston Villa

Roberto Olabe es uno de los candidatos a reemplazar a Monchi como director deportivo del Aston Villa, equipo de la Premier League inglesa entrenado ... por el hondarribiarra Unai Emery. Varios medios ingleses y el periodista Fabrizio Romano ubican al exdirector de fútbol de la Real Sociedad como un futurible del club 'villano' tras la marcha de un Monchi muy criticado por las últimas operaciones de mercado del club británico, ahora mismo hundido en los puestos de descenso, tras lograr sólo tres puntos de los primeros 15 posibles.

Olabe se encuentra sin equipo desde que el pasado 1 de julio entregó el testigo del puesto de director de fútbol a su pupilo Erik Bretos en la Real Sociedad. El exportero ya anunció el pasado 13 de noviembre que a la conclusión de la pasada temporaada iba a abandonar sus funciones en Anoeta por el proceso de desgaste del que estaba siendo objeto en los últimos años. Por esa razón, Bretos ya tomó las riendas hace meses de la planificación de la plantilla para este curso, desde abril mano a mano con Sergio Francisco. Ya entonces, cuando Olabe informó de su salida en diferido, se especuló con que su futuro estaba en Inglaterra, aunque el gasteiztarra dejó claro que no tenía nada atado ni pactado, como ha demostrado el tiempo.

El fichaje de Olabe es un viejo anhelo del Aston Villa, promovido por Unai Emery, que es el actual máximo responsable deportivo de ese equipo. Hace unos años, este club de Birmingham ya intentó contratar al exportero y exentrenador txuri-urdin, pero entonces la Real estaba en su cénit deportivo y decidió continuar en Anoeta.

Críticas a su labor

Curiosamente, el Aston Villa se puede llevar a Olabe cuando más se está criticando la labor de éste en los últimos años en la Real Sociedad y su legado.Y es que durante en esta última ventana de fichajes, el club txuri-urdin se ha volcado para contratar a buenos refuerzos, pero también en dar salida a media docena de jugadores fichados por el anterior director de fútbol, en su gran mayoría blindados con contratos largos, que no contaban para Sergio.

Los actuales responsables del club se tuvieron que batir el cobre para hallar la mejor solución para dar salida a Javi López, Traoré, Becker, Carlos Fernández, Sadiq y Odriozola. Y no tuvo éxito con estos dos últimos. Además, ninguno de los 14 futbolistas fichados en los últimos tres mercados de verano son titulares indiscutibles en la Real, ni muy trascendentes en su esquema.