Sergio Francisco: «Mi trabajo es encontrar ese talento escondido en cada jugador»

Sergio Francisco ha querido comenzar su intervención dando las gracias a las personas que han participado durante estos años en su paso por las ... diferentes categorías del club: «Quiero echar la mirada atrás. Tengo la responsabilidad de hablar de las personas que han pasado por mi vida los últimos diez años y me apetece hablar de ellas. Hace diez años recibí la llamada de Luki para entrar en la Real Sociedad. Fue el primeo que pensó en Sergio como entrenador. Es un día que recuerdo como uno de los días importantes».

«Dos años en el Easo y cinco en el C en los que he convivido con muchos staffs y a los que debo estar hoy aquí», ha proseguido. «Tres años en el Sanse en los que tnego que dar las gracias a Roberto por pensar en mí y sobre todo por el acompañamiento. Con Erik también. He sentido a los dos muy cerca del proceso y cada año lo hemos ido mejorando».

Pero sobre todo el irundarra ha querido dar las gracias a Erik Bretos: «Si estoy sentado hoy aquí es gracias a Erik. No era sencillo poner encima de la mesa a Sergio y ha tenido el atrevimiento de hacerlo. Y al Consejo y a Jokin en especial por atreveros, por apostar por gente de la casa. A partir de aquí, siento mucha energía, estoy con la energía a tope para transmitirla. Estoy muy contento de ser el entrenador de la Real. Siento la capacidad de afrontar el reto. Tengo muchísima ilusión por empezar a trabajar con la plantilla, son el staff nuevo».

Cree Sergio que «tenemos la oportunidad de formar algo muy bueno, con mucha energía y de poder transmitirla a todo el mundo. Siento el peso de la responsabilidad, pero me siento capacitado y lo voy a intentar llevar con la mayor naturalidad posible».

Su objetivo inmediato es «reforzar el nivel de la plantilla. Tenemos una plantilla con mucho talento y trabajo que en el día a día es una barbariad. De ese talento ya nos estamos aprovechando, pero necesitamos buscar el talento que todavía no ha surgido y que está ahí. Ese es mi trabajo, encontrar ese talento escondido».

Sobre la responsabilidad que puede sentir, dijo que «es mucho más lo que sentimos de manera positiva que ese cambio. Sabemos que es diferente pero confío plenamente en mi capacidad de adaptación para el nuevo medio»

«Mi relación con Imanol es fantástica, para mí es un referente»

Sergio lleva tiempo trabajando en la próxima temporada: «Hemos estado trabajando sobre todo en mi staff. Hemos hecho un análisis de la plantilla, hemos intentado poner la foto de los juagadores que tenemos y ahí se nos han ido muchas horas».

La comunicación de la decisión

Y recordó cómo fue el día en el que le comunicaron la decisión de que iba aser el entrenador de la Real: «Imanol vino a la sala de técnicos del Sanse a decirnos que no iba a seguir la temporada que viene. Mi relación con él es fantástica, para mí es un referente. Dejó en shock al edificio y esa tarde recibí la llamda de Erik. Vine al estadio, pensaba que iba a ser una converasción con él y me encontré con Jokin, Erik, Roberto y Andoni para decirme que querían que fuese el entrenador de la Real. Os podéis imaginar. Un chico de Irun, de la Real...lo que supone eso»

Y sobre su idea de juego, aunque no ha profundizado demasiado, ha dicho que «vamos a intentar ser un equipo atrevido, a intentar tener diferentes estructuras dentro de un partido, a ser dinámicos».

La falta de gol de la Real Sociedad

Se le preguntó a Sergio por la falta de gol del equipo: «Estamos convencidos de que ese gol que parece que no está, está dentero. Vamos a ver si podemos construir algo que nos lleve al gol. Vamos a ver cómo encajamos las piezas que tenemos y ver dónde podemos reforzar al equipo para que se sienta más fuerte en determinadas zonas».

También hizo referencia al papel de Mikel Oyarzabal: «Mikel puede jugar en varias posiciones. Tengo que estar con él, necesitamos conocernos más y estoy convencido de que Mikel va a ser un jugador súper importante, como ya lo es. Ojalá que conmigo pueda dar su mejor rendimiento», ha manifestado.

Sobre Zubimendi ha dicho que «hay jugadores dentro de la casa con capacidad para tomar el relevo si, por lo que sea, Martin no sigue».

Se ha referido al staff: «Tenía muy claro lo que quería del staff. La idea ha sido buscar personas que sean especialistas en sus cargos. Lo he puesto en común con Erik y han ido saliendo nombres. Estoy muy contento, creo que vamos a hacer un grupo de trabajo fenomenal en el que me voy a apoyar mucho».

A la afición no le pidió nada: «Es difícil pedirles. Primero nos tienen que conocer. Ahora es el momento de dar, de transmitir la energía que tenemos, que vayan conociendo al equipo y que entre todos construyamos esa ola que nos lleve en una sintonía común para que los jugadores cojan confianza».

La sombra de Imanol

Se le ha preguntado por la alargada sombra de Imanol: «No tengo ninguna intención de hacer olvidar a Imanol. Ha sido uno de los mejores entrenadores de la historia de la Real. Lo único que quiero es que empiecen a conocer a Sergio. A partir de ahí, somos diferentes. Intentaré mostrar más que hacer olvidar a Imanol, que va a estar presente siempre».

Del Sanse ha dicho que «si nos pusimos algún objetivo a principio de temporada era poner a un montón de jugdores para que se mostrasen y utilizasen la Primera RFEF para crecer. Eso se ha conseguido más allá de la clasificación. Ojalá el playoff termine bien, pero el mayor logro es ver a muchos jugadores creciendo y estando cerca del primer equipo».