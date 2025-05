Erik Bretos: «Ir a Europa es nuestra máxima aspiración»

«Ir a Europa es nuestra máxima aspiración». Así ha resumido Erik Bretos el objetivo que se plantea la Real Sociedad, al tiempo que ha ... realizado una firme apuesta por la cantera. «Nosotros queremos una mayoría de cantera, de Gipuzkoa, mantener esa esencia», ha añadido en varias ocasiones a lo largo de su presentación.

Ilusionado con el nuevo reto

En su presentación como nuevo director de fútbol de la Real Sociedad, Erik Bretos se ha mostrado muy satisfecho por la oportunidad. «Hoy es un día muy especial para mí, estar sentado aquí, en el equipo de mi vida. Siento mucha energía, tengo mucha ilusión, juntos podemos conseguir grandes cosas», ha añadido, al tiempo que agradecía el respaldo recibido por parte de Jokin Aperribay y el Consejo.

Asimismo, no ha dudado en ensalzar a Sergio, con quien ha trabajado codo con codo en el último mes para comenzar a confeccionar la plantilla de la próxima temporada: «Estoy muy contento con Sergio, porque es una persona con la que llevo trabajando en los últimos años. Confío absolutamente en él». Eso sí, tampoco se ha olvidado de Roberto Olabe, su predecesor en el cargo, a quien se ha mostrado muy agradecido: «Siento que nunca voy a poder agradecerle todo lo que ha hecho por mí, y lo generoso que ha sido conmigo».

Apuesta por la cantera

Bretos también ha reconocido que este mes de trabajo le ha servido para concretar el staff, de forma conjunta con Sergio. «Estamos muy contentos con el staff que tenemos. Y sobre todo, hemos intentado mirar hacia adentro, hacia lo que está en casa, qué talento tenemos y tenemos que sacar, qué jugadores del Sanse nos harán mejores, cuáles tenemos fuera, etc.», ha señalado.

El donostiarra no ha querido entrar en detalles a la hora de dar nombres propios: «Es muy temprano. Sergio está deseando ponerse manos a la obra para conocer bien a la plantilla, y a partir de ahí iremos viendo», reconocía. Eso sí, lo que ha querido dejar muy clara es la apuesta por la cantera que debe tener la Real Sociedad: «Nosotros queremos una mayoría de cantera, de Gipuzkoa, mantener esa esencia. La idea es: queremos ser Gipuzkoa, cantera y después apoyarnos en lo que incorporemos de fuera, con el fin de ser más fuertes aún», ha añadido, antes de ser preguntado por algunas de las últimas incorporaciones que ha realizado el equipo con jugadores veteranos, caso de Traoré o Aguerd: «Hemos hecho incorporaciones de jugadores cerca de la treintena. La idea de incorporar jugadores de un mayor potencial a edades más tempranas viene del hecho de que en el equipo ya teníamos futbolistas que nos daban ese rendimiento. Y buscábamos un complemento a desarrollar a medio plazo», valoraba.

Asimismo, ha apuntado que el equipo ya tiene jugadores «muy expertos, con muy buen rendimiento, y que ya asumen ese rol. Es una lectura que hacemos dentro del equipo, y que también hemos hecho en años anteriores. Y si hiciera falta nos reforzaremos con alguien de fuera. Y por otro lado a veces relacionamos la edad con la experiencia, el liderazgo, la personalidad.. y no siempre se da. Hay jugadores jóvenes que vienen de tener muchísimas experiencias. No siempre una cosa significa la otra».

Altas y bajas

En el aspecto de los fichajes, el donostiarra ha optado por mantener cierta cautela cuando le han preguntado por la posibilidad de que algún futbolista clave cause baja la próxima temporada. «Ningún jugador nos ha transmitido que no quiere seguir en la Real. No estamos pensando en perder jugadores importantes, sino en hacer un equipo mejor aún. Y para eso tenemos que mantener a los jugadores importantes en el equipo. Tenemos la idea de ser mejores, y en eso pondremos todos nuestros esfuerzos. Primero queremos analizar bien al primer equipo, ver qué a qué jugadores podemos sacar más partido, cuáles podemos traer del Sanse y qué futbolistas debemos traer para reforzar el equipo. Mi idea es mejorar el equipo para volver a Europa».

Eso sí, Bretos no ha querido poner sobre la mesa nombres propios, y menos aún sobre posibles refuerzos de jugadores cedidos: «Estamos sintiendo que con jugadores cedidos vamos a poder mejorar el equipo, van a hacernos mejores. Más allá de eso, no es el día de hablar individualmente, porque varios de ellos están aún sin acabar la temporada».

Al respecto, al director de fútbol de la Real le han preguntado por la situación económica del club, y Bretos se ha mostrado tajante: «No necesitamos vender, la Real Sociedad se ha hecho fuerte a base de hacer bien las cosas y no necesitar vender. Y por lo que me transmite el Consejo y el presidente estamos en esa situación ahora mismo. Tenemos claro que queremos mejorar el equipo y tenemos claro que vamos a poder hacerlo».

A la hora de poder incorporar a jugadores de calidad, no ha tenido dudas de que la Real es un equipo muy atractivo, independientemente de que no haya obtenido billete europeo para la próxima temporada. «Cuando estás en Europa, y ni te cuento en Champions, para un jugador siempre eres más apetecible. Pero también tengo claro que la Real es un club grandísimo, esté o no en Europa. Y ha hecho grandes contrataciones estando fuera de Europa. Y ese es nuestro objetivo».

El nombre de Zubimendi

Uno de los nombres propios por el que le han preguntado a Bretos ha sido el de Martin Zubimendi, que apunta a fichar por el Arsenal. «Es uno de los mejores mediocentros del mundo y me encantaría que siguiera toda la vida en la Real. Pero precisamente porque es tan bueno nuestro deber es estar preparados por si algún día sale de aquí», ha valorado, antes de recordar que el pasado verano dijo a un grande de Europa como el Liverpool: «También me gustaría recordar lo que pasó el año pasado con él. Lo que hizo Martín lo hacen muy pocos jugadores. Es algo que se me va a quedar grabado siempre y se lo voy a agradecer siempre».

Mensaje a la afición

Erik Bretos ha aprovechado la presentación como director de fútbol para hacer un guiño a la afición. «Quiero mandar un mensaje de ilusión, y a partir de ahí transmitir la energía que sentimos. No queremos pedir nada a la gente, sino que tenemos que trabajar. Tenemos que enchufar a la gente y estamos seguros de que juntos vamos a hacer grandes cosas».