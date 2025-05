Jokin Aperribay habla del futuro de Martin Zubimendi y Take Kubo

Dos de los temas más calientes en la actualidad txuri-urdin es el futuro de Martin Zubimendi y Take Kubo, dos futbolistas cuya continuidad está ... en el alero. Jokin Aperribay se ha referido a la situación de ambos jugadores.

«Sólo nos han preguntado por Martin. No hay ningún club que nos haya preguntado por ningún otro jugador«, ha manifestado el presidente realista cuando se le ha preguntado por los rumores sobre varios futbolistas. »A Martin le hemos dicho que esté tranquilo, que lo piense. Nos gustaría que Martin siguiera el próximo año y sabemos que existen más opciones. ¿Qué puede concretarse alguna? No lo veo a corto plazo. Por tanto hay que esperar».

De la situación de Take Kubo y su cambio de agencia de representación, Aperribay ha destacado que «no he encontrado un caso de cambio de agente y traspaso. A nosotros no nos ha dicho oficialmente que ha cambiado de agente. Con eso no quiero decir que no vaya a cambiar. Lo que puedo decir es que no tenemos ninguna intención de traspasar a Take Kubo. Nos gustaría que estuviese el próximo año aquí. No tenemos ni intención ni necesidad. A Take Kubo le vemos el próximo año en la Real Sociedad».