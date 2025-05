Sheraldo Becker, ausente en el tramo final de LaLiga en la Real, convocado con Surinam

Ángel López San Sebastián Miércoles, 28 de mayo 2025, 12:49 Comenta Compartir

Sheraldo Becker ha sido convocado por la selección de Surinam para los encuentros que disputa ante Puerto Rico en Panamaribo el 6 de junio y contra El Salvador en San Salvador el 11 del mismo mes, ambos de clasificación para el Mundial 2026. Quiere decir que el atacante de la Real Sociedad o ya está recuperado de las molestias en la rodilla izquierda que le han privado de participar en el tramo decisivo de competición con la escuadra txuri-urdin o que está dispuesto a forzar para ayudar a su combinado nacional.

Becker se perdió los últimos cuatro encuentros de Liga de la Real Sociedad y tampoco participó en el partido de vuelta de las semifinales de Copa ante el Real Madrid el ya muy pasado 1 de abril. A pesar de que el club no ha emtido ningún parte médico del futbolista nacido en Holanda, lo que quiere decir que no presenta ninguna lesión objetivable, el atacante sólo ha participado en tres de los últimos 14 encuentros de Liga y en únicamente 22 minutos en los últimos partidos ligueros desde que sufrió su dolencia en el partido de Old Trafford. No lograba encadenar siquiera dos entrenamientos seguidos debido a ese dolor articular en la rodilla.

Por lo menos en su caso, al contrario que en el de Nayef Aguerd, el futbolista, ya lastrado con sus problemas físicos, decidió renunciar a disputar los dos encuentros ante Martinica que su selección, la de Surinam, disputó en el parón internacional de marzo.

Futuro en el aire

Si al final Becker se enfunda la camiseta de Surinam quizá la imagen no guste demasiado en Anoeta, considerando que la Real no ha estado precisamente sobrada de efectivos de ataque especialmente desde enero. Becker ha marcado tres goles y ha repartido tres asistencias en 36 partidos este curso. La Real abonó algo menos de tres millones al Union Berlin en enero de 2024 para hacerse con los servicios de este extremo, que ya tiene 30 años. Le queda un año de contrato y es previsible que el club le busque una salida para buscar otro atacante que pueda ofrecerle otro tipo de rendimiento.

