La Real Sociedad y Álvaro Odriozola buscan un acuerdo para que salga del club

Beñat Barreto San Sebastián Miércoles, 28 de mayo 2025, 00:02 Comenta Compartir

El verano no ha hecho más que asomar y Bretos y Sergio ya tienen las primeras decisiones que tomar de cara a la próxima temporada. ... Ambos se estrenarán como máximos responsables deportivos de la Real Sociedad y deben decidir qué hacer con varios futbolistas con los que no se cuenta y a los que hay que buscar equipo porque no todos caben, más cuando el club no ha podido cerrar su sexta clasificación consecutiva para Europa y se disputarán muchos menos partidos. Uno de ellos es Álvaro Odriozola, que apunta a no jugar más con la camiseta txuri-urdin.

Tanto la Real como el futbolista son conscientes de que su situación no es la deseada para ninguna de las dos partes y el club espera llegar a un acuerdo con el lateral para que no continúe la próxima temporada en la plantilla. El problema en esta ecuación es que Odriozola tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029 o, lo que es lo mismo, tiene firmada una vinculación con la Real para los cuatro próximos cursos. Si todo transcurre como está previsto, las dos partes alcanzarán un acuerdo para que sus caminos se separen este mismo verano. El jugador posteó recientemente en redes dos fotos. En una de ellas se marcha cabizbajo de Anoeta con el mensaje de «agur temporada 24/25» mientras que en la segunda aparece un ave con una flecha atravesando su cuerpo y el siguiente enigmático mensaje:'not dead yet', que traducido significa «no muerto todavía». Un misterio. Odriozola regresó a Donostia el 1 de septiembre de 2023, último día del mercado de fichajes de hace dos veranos. Lo hizo tras cinco años de aventura en el Real Madrid, Bayern Munich y Fiorentina, donde pudo ganar ligas y convertirse en campeón de Europa. La Real recibió 30 millones de euros más cinco en variables por parte del Real Madrid en julio de 2017 de los cuales el club cobró dos, tal y como quedó estipulado en el contrato. En Anoeta se ingresarían un millón hasta un máximo de cinco cada vez que Odriozola jugara veinte partidos como blanco. Superó los 40, pero no alcanzó los 60. Para su regreso, en cambio, se invirtió millón y medio de euros al no contar para el Real Madrid. Tras varios años lejos de casa y sin demasiadas oportunidades, Odriozola estaba como loco por volver y finalmente lo consiguió hace dos temporadas. El canterano realista firmó un contrato de seis temporadas y el club hizo un importante esfuerzo económico para reforzar la plantilla. El contrato de larga duración sirvió para repartir sus emolumentos en varios ejercicios para poder llevar a cabo un fichaje que el tiempo ha demostrado que no ha salido como las dos partes pretendían. Todavía es pronto como para hablar sobre futuros equipos, pero no sería descabellado verle de nuevo en la liga italiana, donde mejor versión ha podido mostrar tras aquella cesión en la Fiorentina, o dar un paso a ligas menores y exóticas. Tres laterales son multitud Odriozola no vive al margen de lo que pasa sobre el césped pese a que no ha podido jugar ni la mitad de lo que hubiese deseado cuando aterrizó de nuevo en Zubieta. El donostiarra sabe que tiene dos compañeros por delante, aunque el principal rival durante estos dos años ha sido su propio cuerpo. Traoré se rompió el cruzado en Getafe en el mes de septiembre y pese a todo ha disputado más minutos que Odriozola habiendo estado fuera de los terrenos de juego más de seis meses: 418 del canterano por los 759 del maliense. Pero es que esta temporada también ha sido la de la consagración de Jon Mikel Aramburu, que tras irrumpir en la élite el pasado curso esta campaña se ha hecho con el puesto de titular en el lateral derecho gracias a su capacidad para defender. También desde la dirección deportiva le han mandado mensajes indirectos, puesto que los dos laterales han renovado hace pocos meses. Aramburu firmó en enero hasta junio de 2030 mientras que Traoré estampó su firma en un nuevo contrato activando ese año opcional que tenía cuando vino gratis del Rennes. El principal deseo de Odriozola es jugar, algo que lo va a tener francamente complicado en la Real, bien por sus problemas físicos o bien porque tiene dos compañeros que han demostrado bastante más durante las dos últimas temporadas. El hecho de no jugar competición europea y pasar a disputar solo la Liga y la Copa también influirá en la dirección deportiva. No es lo mismo tener solo 38 partidos de Liga más la Copa, que tener asegurados ocho encuentros europeos. Los de Imanol, por ejemplo, vienen de afrontar doce partidos en la Europa League, algo que no sucederá a partir de agosto. Tres laterales son multitud y el elegido para salir del club es Odriozola. El canterano es consciente de que en el presente lo va a tener complicado, pero es que por debajo también viene Rupérez pisando fuerte, algo que condiciona asimismo su futuro como realista. Así funcionó siempre Zubieta. El lateral derecho de Ansoain renovó el año pasado hasta 2027, pero esta temporada se ha salido del mapa en el Sanse brillando a un nivel altísimo. Con Sergio Francisco era capitán general y gozaba de la confianza del irundarra con el que ha metido cinco goles, varios de ellos de muy bella factura, además de aportar cuatro asistencias. Según ha podido saber este periódico, Rupérez también está a la espera de conocer lo que va a hacer el próximo curso, condicionado por si el Sanse asciende o no a Segunda División. La lógica invita a pensar que si el filial no asciende saliese cedido a una categoría superior al tener también por delante a Aramburu y Traoré. Odriozola lo tiene prácticamente imposible para ser importante en la Real. 1.139 minutos en dos años Los números no engañan y los de Odriozola lo cierto es que dejan muy fríos y son bastante preocupantes. Desde que regresara a la Real en septiembre de 2023, solo ha participado en 23 de los 110 partidos que ha disputado el club en estas dos largas campañas. En muchos de ellos se ha quedado incluso fuera de la convocatoria pese a estar disponible, aunque sus continuos problemas musculares le han hecho tener una participación residual. En dos años ha acumulado 143 días de baja. Esta temporada ha sufrido un esguince de tobillo que necesitó de 18 días de recuperación mientras que en marzo recayó de unas molestias musculares para las que necesitó otros 32 días. Su participación esta temporada se resume en ocho partidos, solo cuatro de ellos en Liga, en el que ha sumado 418 minutos. Absolutamente insuficiente. Pero es que en la primera temporada tampoco fueron mucho mejor las cosas. En el curso de su regreso disputó 15 encuentros con un total de 721 minutos. Es decir, en dos años solo ha competido 1.139 minutos. Las comparaciones siempre son odiosas, pero también sirven para conocer qué está sucediendo. Aramburu se marcha varios días de vacaciones tras vestirse de corto en 49 partidos. Solo esta temporada ha jugado 25 partidos y 2.918 minutos más que Odriozola en dos temporadas. Imanol ha sido tajante para hablar acerca de las lesiones del canterano. «Con él tenemos un problema, que durante toda la temporada no ha tenido continuidad y es muy difícil después de tantos parones que pueda coger ese ritmo de crucero que llevan los demás», deslizó. Odriozola estaba convencido de poder regresar a la Real y recuperar su nivel, pero el verde y su cuerpo le han demostrado que no ha sido capaz de seguir el ritmo del resto de sus compañeros. A sus 29 años –hace 30 en diciembre– todavía tiene fútbol por delante, pero no parece que vaya a ser en la Real.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión