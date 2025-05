Carlos Vela se retira de fútbol

Iñaki Izquierdo Miércoles, 28 de mayo 2025, 00:33 Comenta Compartir

Carlos Vela se retira del futbol. A los 36 años, el exjugador de la Real pone fin a una carrera personalísima. Cuelga las botas seis ... meses después de dar por concluida su última aventura, en el Los Angeles FC de la liga estadounidense, a donde llegó tras su etapa como blanquiazul. Su adiós llegó con un comunicado breve: «A lo largo de mi carrera he vivido momentos muy especiales, pero ha llegado el momento de oficialmente retirarme del fútbol profesional. No hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que tengo por mi familia, todos los clubes que me dieron la oportunidad y a la afición por su apoyo y cariño. Gracias. Carlos. Ha sido, un honor y un privilegio compartir mi carrera con todos ustedes«.

Formado la cantera de las Chivas del Guadalajara, no llegó a debutar en la Primera División mexicana porque fue contratado por el Arsenal de Londres tras un Mundial sub-17. Le costó el salto a Europa. Fue cedido al Celta de Vigo y jugó con el Salamanca en Segunda. Llegó a Osasuna en 2007 y volvió en 2008 al Arsenal, que le envió a préstamo al West Bromwich Albion en 2011. Cuando se le daba ya casi como una más de esas grandes promesas jovecísimas que se acaban por diluir, la Real apareció en su camino cuando tenía 22 años y cambió su vida. Su fichaje fue recomendado al club blanquiazul por Marcelo Bielsa, cuando la Real quiso fichar al técnico argentino. El rosarino erró en su famoso diagnóstico del futuro del club de Anoeta que le hizo a Aperribay al rechazar su oferta: «Demasiados lunes tristes». La Real reclutó a Montanier y fue a la Champions. Sin embargo, el rosarino acertó de pleno con Vela, que inició una soprendentemente larga trayectoria en el club (siete temporadas) y se convirtió en uno de los cinco mejores fichajes extranjeros de la historia de la Real junto a Aldridge, Kodro, Kovacevic y Karpin. Llegó a ser el mejor jugador de la Liga tras Messi y Cristiano Ronaldo y formó una pareja de lujo con Griezmann, también gran amigo personal. La delantera que ambos completaron junto con Agirretxe culminó el mejor fútbol que ha hecho la Real tras el ascenso, hasta la era de Imanol. La clase de Vela y su contundencia ante la portería contraria fueron un lujo pocas veces al alcance de clubes de la dimensión de la Real. Pese a su fama de distraído, jamás dio un problema en su etapa de blanquiazul y estuvo siempre disponible. Siempre puso distancia entre su figura de futbolista y su vida privada, que protegió. No daba titulares, hablaba en el campo. Jugó 250 partidos, con 73 goles y 43 asistencias. De la Real, partió a la aventura americana. Demasiado joven, con 29 años y fútbol de sobra para brillar en Europa. Pero ir a Estados Unidos fue una apuesta deportiva y personal. Se convirtió en ídolo nada más llegar a la ciudad de Los Ángeles, donde la comunidad mexicana es inmensa y poderosa. Sumó 189 partidos con la franquicia californiana FC (93 goles y 54 asistencias). Con la selección mexicana absoluta jugó 72 partidos en los que marcó 19 goles. Fue convocado para el Mundial de 2010 y al de 2018. En ambos, México fue eliminado en octavos de final. Las respuestas a su post de Instagram no se hicieron esperar. Uno de los primeros en responder fue Antoine Griezmann: «¡Te quiero mucho mi Carlitos! ¡Gracias por tu amistad!». La Real saludó a Carlos Vela con un mensaje en X. «Tu luz nunca se apagará. Ha sido un honor ser parte de tu gran trayectoria. Mucha suerte en tu nueva etapa, Carlos Vela» «Tete, qué lindo fue compartir esos 3 años con vos. Sin duda que lo que venga será mejor que lo que se acaba», respondió por su parte Gero Rulli, también compañero suyo en Anoeta. La cuenta oficial de Los Angeles FC escribió: «Ha sido un honor Capitán». «¡¡¡Un honor compartir cancha contigo Caki!!! ¡¡Siempre un crack!! Se te va extrañar en la cancha», escribió el Memo Ochoa, compañero en la selección mexicana. El también mexicano Héctor Herrera escribió: «¡Eres un grande hermano! Fue un placer poder compartir contigo».

