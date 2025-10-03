Sergio: «Siento que el equipo ha dado un paso grande esta semana»

Sergio Francisco no cambia ni el rictus ni el discurso. Sigue confiando en que su equipo rinda y gane y en este caso transforme esas ... buenas señales emitidas contra el Mallorca y el Barcelona en un triunfo contra el Rayo Vallecano. Sostiene que cuenta con Kubo y Aramburu para este choque, que quizá es prematuro convocar a Yangel Herrera y confía en recuperar a Aritz Elustondo, Óskarsson y Jon Martín para después del parón.

El entrenador no percibe un estado de tensión en el día a día pese a que la la Real Sociedad está en puestos de descenso, ni grandes diferencias en la previa de este encuentro con respecto a la de los anteriores, pero sí algo para el optimismo: «Sí percibo al equipo con un punto más de fuerza, nos sentimos más capaces ahora y quizá estamos mejor preparados», sostiene. Recalca que no ha sido «por la intención», sino porque «nos ha reforzado todo lo que ha pasado esta última semana».

El irundarra sostiene que el cuadro txuri-urdin afronta este duelo «con mucha ilusión», sin dejar de recalcar su trascendencia, por la posición que ocupa el equipo, por ser en casa y por celebrarse antes del parón. «Hay que transformar las sensaciones en puntos», dice Sergio, que además expresa un deseo: «Tenemos la ilusión de celebrar una victoria ante nuestra gente».

Mikel Oyarzabal ya dijo el jueves que ve otro punto de positivismo tras mejorar las sensaciones en los dos últimos partidos, pero lo que hay que hacer ahora es vencer: «Estoy de acuerdo con Mikel», revela el técnico: «Están bien las sensaciones, pero queremos ganar y necesitamos sumar de tres, queremos vernos más arriba en la clasificación», sostiene. Considera que las condiciones son óptimas para ganar: «Siento que el equipo ha dado un paso grande esta semana. Con ese paso, estaremos cerca de ganar el partido, veo al equipo con ese compromiso y esas ganas».

El Rayo Vallecano viene de jugar este jueves un partido de Conference League y toda la familia txuri-urdin cuenta con el triunfo, pero Sergio recuerda que «va a ser un partido muy difícil». Y lo justifica de esta manera: «El Rayo es uno de los equipos más intensos, con presión más alta, con los laterales más montados; cuando te equivocas tienes cinco por delante del balón, no especulan». Además, Iñigo quiso preservar a varios de sus jugadores más importantes para este duelo en Anoeta: «Somos conscientes de que nosotros debemos dar nuestro mejor nivel con balón, tener pocas pérdidas y estar vigilantes con aquello que más nos ha costado al inicio», relata Sergio. Su objetivo claro es «llevar el partido adonde nosotros queremos».

Ensalza a los menos habituales

Por otra parte, Sergio recalca la actitud de los jugadores que de menos oportunidades están contando: «Están tenido un comportamiento ejemplar», recalca. Lo ilustra en un episodio vivido esta misma semana. «El lunes hicimos una compensatoria de las mejores del año con los que no habían jugado», cuenta. Cree que esos futbolistas que de menos minutos están disponiendo como Sucic, Zakharyan o el propio Odriozola «están dando un pase adelante» y «están aportando al equipo».

Precisamente sobre Odriozola ha querido extenderse el entrenador, tras su sorprendente aparición ante el Barcelona: «Álvaro nos demostró a todos el otro día que está preparado. Tuvo que jugar ante uno de los mejores equipos y lo hizo a un muy buen nivel durante 60 minutos. Llevaba semanas entrenando como uno más y, por supuesto, que su tratamiento es como uno más. Cada vez que le hemos metido en la convocatoria, le contamos así. Está preparado para todo», manifiesta.

También se le ha cuestionado sobre Sadiq Umar, partícipe del tramo final de los dos últimos encuentros, sin ningún brillo: «Ha salido dos ratos. Sentía que el día de Mallorca, como el otro día, íbamos a tener que atacar espacios y ahí él lo puede hacer bien. El rendimiento no ha sido determinante en esos minutos, ésa es la realidad. Su actitud ha cambiado en las últimas semanas. Es uno más y está aportando al grupo», sostiene el entrenador.