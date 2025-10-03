Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco, en su comparecencia de este viernes en Zubieta RS
Real Sociedad

Sergio: «Siento que el equipo ha dado un paso grande esta semana»

El entrenador de la Real Sociedad ve al equipo con la misma motivación pero con «un punto más de fuerza» y «más preparado» y espera poder «transformar sensaciones en puntos»

Raúl Melero

Raúl Melero

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:49

Sergio Francisco no cambia ni el rictus ni el discurso. Sigue confiando en que su equipo rinda y gane y en este caso transforme esas ... buenas señales emitidas contra el Mallorca y el Barcelona en un triunfo contra el Rayo Vallecano. Sostiene que cuenta con Kubo y Aramburu para este choque, que quizá es prematuro convocar a Yangel Herrera y confía en recuperar a Aritz Elustondo, Óskarsson y Jon Martín para después del parón.

