«Hay que transformar sensaciones en puntos»

Estado de Óskarsson, Rupérez, Aritz y Jon Martín

Elustondo confiábamos en que hoy pudiese participar con el grupo, está con esa molestas que le limita. Éramos superoptimistas en cuanto a que pudiese estar, pero no ha podido ser. Lo tendremos después del parón. Está cerca.

Rupérez sigue con tranquilidad, todavía no va a estar en unas semanas.

Óskarsson . Nos queda poquito para verle. Ojalá sea pronto. Está en la fase final.

Jon Martín tiene mucho mejor el tobillo. Cada vez menos inflamado. Tiene mejor pinta. La semana que viene podría entrenar con el grupo.