«Hay que transformar sensaciones en puntos»
El entrenador de la Real comparece dos días antes de otro encuentro decisivo, el del domingo en Anoeta contra el Rayo Vallecano
San Sebastián
Viernes, 3 de octubre 2025, 13:18
Sergio Francisco comparece ante los medios en vísperas de otro encuentro determinante en la suerte de la Real Sociedad, el que le enfrenta este domingo (18.30 horas) al Rayo Vallecano en Anoeta. El entrenador se ha mostrado satisfecho con el juego desarrollado en los dos últimos partidos, pero admite que hay urgencia de puntos y de llegar al parón con más calma.
14:06
14:06
Aquí finaliza la comparecencia de un Sergio Francisco que confía en rubricar en un triunfo las buenas sensaciones de los dos últimos partidos. Ensalza a un equipo valiente que presiona fuerte y alto como el Rayo Vallecano y la actitud de los menos habituales en los entrenamientos. Cuenta con Odriozola y Sadiq con normalidad y ve prematuro que Yangel Herrera pueda ser convocado para este partido.
14:05
Sadiq
Ha salido dos ratos, he hablado mucho de lo que siento de él. Sentía que el día de Mallorca, como el otro día, íbamos a tener que atacar espacios y ahí él lo puede hacer bien. El rendimiento no ha sido determinante en esos minutos, ésa es la realidad. Su actitud ha cambiado en las últimas semanas. Es uno más y está aportando al grupo.
14:03
Estado de Óskarsson, Rupérez, Aritz y Jon Martín
Elustondo confiábamos en que hoy pudiese participar con el grupo, está con esa molestas que le limita. Éramos superoptimistas en cuanto a que pudiese estar, pero no ha podido ser. Lo tendremos después del parón. Está cerca.
Rupérez sigue con tranquilidad, todavía no va a estar en unas semanas.
Óskarsson . Nos queda poquito para verle. Ojalá sea pronto. Está en la fase final.
Jon Martín tiene mucho mejor el tobillo. Cada vez menos inflamado. Tiene mejor pinta. La semana que viene podría entrenar con el grupo.
14:00
Diferencias con el Sanse
Muy parecido. No hay una gran diferencia. La gestión del grupo es muy parecida. Las personas son personas, con diferentes caracteres. No noto una gran diferencia.
14:00
Presión del Rayo
Va a ser un partido muy difícil. El Rayo es uno de los equipos más intensos, con presión más alta, con los laterales más montados, cuando te equivocas tienes cinco por delante del balón, no especulan. Somos conscientes de que nosotros debemos dar nuestro mejor nivel con balón, tener pocas pérdidas y estar vigilantes con aquello que más nos ha costado al inicio. Estamos en eso, en llevar el partido adonde nosotros queremos.
13:57
Jugadores sin minutos
Todas las conversaciones que hemos tenido en la pretemporada iban encauzadas a asumir el rol, al comportamiento, a lo que tengo que hacer cuando no cuenta para el entrenador. Les veo bien. Están tenido un comportamiento ejemplar. El lunes hicimos una compensatoria de las mejores del año con los que no habían jugado. Creo que todo el mundo en ese escenario de jugar menos está dando un pase adelante y está aportando al equipo. Todos se están beneficiando de los que participan un poco menos.
13:55
Odriozola, ¿recuperado?
Álvaro nos demostró a todos el otro día que está preparado. Tuvo que jugar ante uno de los mejores equipos y lo hizo a un muy buen nivel durante 60 minutos. Llevaba semanas entrenando como uno más y, por supuesto, que su tratamiento es como uno más. Cada vez que le hemos metido en la convocatoria, le contamos así. Está preparado para todo.
13:54
Calma en el día a día
Yo no noto nervios en el día a día. Veo al equipo superconcentrado. En la previa del partido del Mallorca o en esta no noto una diferencia grande. Estamos todos superconcienciados de la situación. Tenemos la necesidad de dar nuestra mejor versión. Siento que cada semana con este grupo ha sido una semana de este tipo. No ha habido un gran cambio. No noto diferencias. Sí percibo al equipo con un punto más de fuerza. Nos sentimos más capaces ahora y quizá estamos mejor preparados. No por la intención, sino porque nos ha reforzado todo lo que ha pasado esta última semana.
13:51
Mejoría del juego y necesidad
Estoy de acuerdo con Mikel. Están bien las sensaciones, pero queremos ganar y necesitamos sumar de tres. Queremos vernos más arriba en la clasificación. Siento que el equipo ha dado un paso grande esta semana. Con ese paso, estaremos cerca de ganar el partido, veo al equipo con ese compromiso y esas ganas. Nos sentimos bien.
13:49
Kubo, convocado con Japón
La versión nuestra es clara. Si está para entrar en la convocatoria, está para ir a la selección. Veremos cómo acaba el partido.
13:48
Kubo
Cuando le pregunto, él me dice que está bien. Me dice que tiene un punto de molestia que le está limitando y por eso le hemos quitado parte de la semana. Está preparado para afrontar bien el partido.
13:47
Más descansados
El Rayo vendrá con ese empujón que te da ganar en Europa. Nosotros estamos centrados en nosotros.
13:46
Partido
Tenemos mucha ilusión. Es un partido importante. Antes del parón. Hay que transformar las sensaciones en puntos. Tenemos la ilusión de celebrar una victoria ante nuestra gente. La última semana nos ha dado confianza.
13:46
Yangel
Hoy ha entrenado con el grupo. Lo de Aramburu y Take ha sido gestión de cargas. Con Yangel esperaremos hasta mañana para hacer la convocatoria. Acaba de reincorporarse, parece un poco pronto.
13:45
Comienza la rueda de prensa de Sergio
13:42
Se entiende que Sergio cuenta con Kubo y Aramburu para el duelo del domingo y en las últimas horas, en la Real se ha deslizado la posibilidad de que vaya convocado Yangel Herrera, ya mucho mejor de su lesión. Parece prematuro, pero... Quizá Sergio saque de dudas.
13:38
La rueda de prensa del entrenador de la Real comenzará con cierto retraso. Antes ha hablado el técnico del Sanse, Jon Ansotegi y después lo hace el de las chicas, Arturo Ruiz
13:30
Éxodo de internacionales
Oyarzabal y Remiro se unen a la terna de los otros tres realistas ya convocados: Aramburu, Kubo y Caleta-Car.
🌏🌍🌎 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄𝐒 pic.twitter.com/zRZKWiK3H1— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 3, 2025
13:28
Aramburu, OK
Jon Mikel Aramburu ya se ha entrenado con todos esta mañana, por lo que está disponible para el domingo. En la práctica por fin se ha visto a Orri Óskarrson, aunque entrenándose por su cuenta. Marín se ha limitado a realizar ejercicios individualizados. La información es de Álvaro Guerra
https://www.diariovasco.com/real-sociedad/aramburu-entrena-grupo-oskarsson-vuelve-pisar-cesped-20251003122729-nt.html
11:19
La imagen del equipo ha sido mucho mejor en los dos últimos partidos, tras la debacle de La Cartuja; pero la situación sigue siendo mala, por lo que el encuentro ante el Rayo Vallecanos se antoja como vital en ese propósito de escalar en la clasificación.
11:18
Eguerdi on!!
Bienvenidos al directo de El Diario Vasco sobre la rueda de prensa de Sergio Francisco, entrenador de la Real Sociedad. La Real afronta este domingo otro encuentro decisivo en su trayectoria: en puestos de descenso, la urgencia es máxima por ganar y llegar al parón con otras sensaciones.
-
