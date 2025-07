Sergio: «¿El doblete de Orri? De él no teníamos dudas, lo importante es que marquemos goles»

La Real Sociedad pone rumbo a casa con buen sabor de boca. El segundo amistoso disputado en la gira de Japón, que ha finalizado con un 2-1 a favor de los txuri-urdin ... , ha dejado contento al técnico Sergio Francisco. Además valora el trabajo realizado esta semana en tierras niponas y espera ya trabajar a partir del lunes con toda la plantilla, ya que se sumarán a las sesiones todos los jugadores internacionales que no se han desplazado a la gira asiática.

La Real se marcha de Japón con la buena noticia de los goles logrados en su duelo ante el Yokohama FC y de que esos tantos los haya logrado el '9', el islandés Orri Óskarsson. «La buena noticia es que hemos marcado gol. Por supuesto que Orri lo haga, también. Pero hace una semana ya dijimos que no teníamos dudas de él y que iba a terminar marcando goles. Le va a venir bien para la confianza», ha explicado Sergio al finalizar ese último amistoso en Japón.

El entrenador irundarra reconoce que ha habido dos partes bien distintas y que, sobre todo, el equipo ha destacado en la primera mitad. «Con el 4-3-3 hemos estado muy bien. Más ordenados, con más balón, con ocasiones... Con el rombo (en la segunda mitad) hemos tenido más pérdidas y nos ha costado más. No hemos estado cómodos con el rombo, pero al margen del gol no nos han generado más ocasiones. Me voy contento con las dos partes», ha defendido. Sergio reconoce que este duelo le deja «con mejor sensación que el partido del lunes».

Sergio ha restado importancia al hecho de que algunos jugadores de la primera plantilla no haya participado en este segundo duelo. Incluso algunos, como Álvaro Odriozola y Javi López, no han tomado parte en ninguno de los dos amistosos. «Hemos venido 29 jugadores. Ya dije que no iba a hacer distinción entre los jugadores del Sanse y los de la primera plantilla y que veníamos 29 jugadores para repartir minutos», ha explicado el técnico. En este duelo, el único que no estaba disponible, por precaución, era Sheraldo Becker, que sintió algunas molestías en el entrenamiento de ayer jueves.

«Con ganas de estar todos»

La Real viaja ya de vuelta a Donostia, donde llegará mañana sábado. Los jugadores volverán a entrenar el lunes, cuando se espera que Sergio pueda disponer de todos los jugadores, ya que se sumarán a los trabajos lo jugadores que se han quedado en Zubieta y no han viajado a Japón. Oyarzabal, Remiro, Sucic, Zakharyan y Sadiq estarán ya con sus compañeros. «Estamos deseando de que llegue el lunes y estemos todos. Tenemos que preparanos que pronto empieza lo bueno», ha rematado Sergio.