Barrenetxea: «He venido con ganas de ser protagonista»

Beñat Barreto Enviado especial a Japón Viernes, 25 de julio 2025, 15:44

Barrenetxea está decidido a ser importante en la Real Sociedad esta temporada. Así lo ha corroborado a la conclusión del partido jugado ante el Yokohama. El donostiarra asegura estar «con muchas ganas» y prueba de ello es que dice haber «venido más fino del verano, renovado mentalmente y físicamente».

El donostiarra cumplirá su séptimo año en la primera plantilla y él también es consciente de que se espera mucho más en cada partido. «Este año he venido con ganas de ser protagonista, de querer la pelota en todos los partidos, de arrimar el hombro, hacernos fuertes y hacer buena temporada».

El extremo insiste: «Haré todo lo que esté en mi mano para sacar todo el potencial. Voy por buen camino. Insisto en que mentalmente y físicamente estoy muy bien, con ganas, y espero que esto siga así, que no se me quite la ilusión».

Se le ha cuestionado por las diferencias que encuentra entre Imanol Alguacil y Sergio. «Es diferente el día a día... Es un gran entrenador con el que vamos a afrontar esta temporada con mucha ilusión». Dice Barrenetxea que Sergio no le aprieta más que a otros. «Yo soy el más exigente conmigo mismo y siempre se ha dicho 'este es el año de... éste es el año de...'. Ojalá sea este el de verdad. Estoy con muchas ganas».

A la pregunta de en qué posición se ve cuando la Real juegue en rombo, Barrenetxea ha dicho que se ve «en cualquier posición de ataque».

Él también es consciente de que va cumpliendo años y de que «van viniendo todos los chavales que son más jóvenes. Como me ayudaron a mí los veteranos yo intentar echarles una mano, que estén cómodos en el día a día».

