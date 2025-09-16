Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sadiq, entrenándose en Zubieta Morquecho

Sadiq, Brais con protección, Sucic...¡y Yangel!

Sergio dispone de todos los futbolistas del plantel salvo el lesionado Óskarsson, aunque en venezolona se ejercita en el césped, pero aparte

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:33

Buenas noticias en Zubieta para la Real Sociedad. En ocasiones, en las situaciones de urgencia hay jugadores que se borran y en otras, los ... futbolistas realizan un esfuerzo extra por estar presentes para aportar. Y esto último es lo que está sucediendo en Zubieta, para alegría de un Sergio Francisco que ha vuelto a dirigir un entrenamiento muy numeroso en el 'z2'. Se han incorporado a los entrenamientos Sadiq Umar, Luka Sucic, Brais Méndez ¡y hasta Yangel Herrera!, todos ellos ausentes en el partido contra el Real Madrid. Por lo tanto, la única ausencia en la práctica ha sido la del lesionado Orri Óskarsson.

