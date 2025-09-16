Sadiq, Brais con protección, Sucic...¡y Yangel!

Buenas noticias en Zubieta para la Real Sociedad. En ocasiones, en las situaciones de urgencia hay jugadores que se borran y en otras, los ... futbolistas realizan un esfuerzo extra por estar presentes para aportar. Y esto último es lo que está sucediendo en Zubieta, para alegría de un Sergio Francisco que ha vuelto a dirigir un entrenamiento muy numeroso en el 'z2'. Se han incorporado a los entrenamientos Sadiq Umar, Luka Sucic, Brais Méndez ¡y hasta Yangel Herrera!, todos ellos ausentes en el partido contra el Real Madrid. Por lo tanto, la única ausencia en la práctica ha sido la del lesionado Orri Óskarsson.

Hay matices. Yangel ha subido al campo con el resto de compañeros, ha sido sometido al habitual pasillo de collejas por parte de sus nuevos colegas, pero luego ha realizado un entrenamiento individual, sin tocar balón, por lo menos no se le ve hacerlo en las imágenes ofrecidas por la Real. Es buena señal, pero todavía le quedan unas semanas para recuperararse de la lesión muscular con la que fue contratado.

Brais Méndez, por su parte, se ha ejercitado con una protección en su nariz. El pasado jueves sufrió una contusión que le provocó una fractura nasal y eso le apartó de la convocatoria del encuentro ante el Real Madrid. En este primer entrenamiento han tomado preocauciones con el gallego, que ha portado un peto de alta visibilidad. En principio, está disponible para el encuentro ante el Betis.

Sadiq se queda

El caso más impactante es el de Sadiq. El nigeriano vuelve como si nada hubiese pasado y se entiende que es uno más que podría entrar en la convocatoria del encuentro del viernes. En las imágenes que ofrece el club se le ve muy sonriente, bromeando primero con Turrientes, al que pasa el brazo por encima del hombro y luego recibiendo las percas de los compañeros en el habitual pasillo.

Ya no hay más alternativa que su permanencia en la plantilla por lo menos hasta la ventana de enero. Ya se cerró el pasado viernes el mercado saudí y este martes se ha clausurado el de Qatar, por lo que sólo permanece abierto -hasta el 2 de septiembre- el de Emiratos Árabes Unidos. De momento, el ariete es más un problema que una solución para Sergio, incluso en este periodo en el que no puede contar con Óskarsson. El entrenador dijo que le ha visto más fuera que dentro durante todo el verano. Ahora le toca convencerle de que es uno más. Hoy ha sido la primera sesión con todos del 'latigo de Kaduna'.

La otra buena noticia de la jornada es la comprobación de que los jugadores que acabaron con algunos problemas musculares el encuentro ante el Real Madrid se han podido ejercitar a pleno rendimiento. Es el caso de Gorrotxategi, que terminó con calambres, o de Barrene, al que se le vio en varias ocasiones estirando y con molestias en el muslo. Son dos piezas básicas en la actualidad.

Sergio ha empleado cuatro alineaciones distintas en los cuatro partidos y se espera que el viernes trace la quinta diferente. Tienen opciones de ser titulares futbolistas como Jon Martín, Aihen para tratar de frenar a Antony, Soler, el propio Sucic y, por supuesto, Kubo.