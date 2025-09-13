Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
A esta Real Sociedad le sigue sin alcanzar

Ver 57 fotos
Real Sociedad

A esta Real Sociedad le sigue sin alcanzar

Los de Sergio ceden ante el Madrid pese a jugar una hora con un jugador más; la primera victoria no llega y entran las prisas

Beñat Barreto

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:35

Está claro que es doloroso, pero la realidad es la que es, a esta Real le sigue sin alcanzar. Le falta algo para poder saborear ... una victoria que haga ver todo de una forma diferente. Si un día se cometen errores, al siguiente se repiten pese a que peleas con un futbolista más durante más de una hora de juego. Es igual, de momento no se da con la tecla por mucho que por sensaciones en diferentes fases del partido se hiciesen muchas cosas a gran nivel. Hasta la fecha, donde verdaderamente importa que es en las áreas, no se acierta y el Madrid te gana por la mínima, aunque en la primera parte fue un vendaval. Los de Sergio no conocen la victoria y a muchos seguro que le entran las prisas cuando este equipo precisamente lo que necesita es eso, tiempo que no dispone porque la Liga no perdona ni espera a nadie.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  2. 2 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  3. 3 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  4. 4

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  5. 5

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  6. 6 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  7. 7

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia
  8. 8 La Real salda una deuda con Toshack
  9. 9

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  10. 10

    Las cooperativas con sede en Donostia ligadas al caso Cerdán registraron más de 200.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco A esta Real Sociedad le sigue sin alcanzar