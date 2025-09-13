A esta Real Sociedad le sigue sin alcanzar

Está claro que es doloroso, pero la realidad es la que es, a esta Real le sigue sin alcanzar. Le falta algo para poder saborear ... una victoria que haga ver todo de una forma diferente. Si un día se cometen errores, al siguiente se repiten pese a que peleas con un futbolista más durante más de una hora de juego. Es igual, de momento no se da con la tecla por mucho que por sensaciones en diferentes fases del partido se hiciesen muchas cosas a gran nivel. Hasta la fecha, donde verdaderamente importa que es en las áreas, no se acierta y el Madrid te gana por la mínima, aunque en la primera parte fue un vendaval. Los de Sergio no conocen la victoria y a muchos seguro que le entran las prisas cuando este equipo precisamente lo que necesita es eso, tiempo que no dispone porque la Liga no perdona ni espera a nadie.

La Real monta un circo y le crecen los enanos. La suerte tampoco está de su lado. Solo a este equipo le pasa que un remate pegue en el palo, el balón ruede hasta el otro costado y la madera vuelva a escupir el cuero sin que rebase la línea de gol. A la fractura nasal a última hora de Brais hay que añadir los 39 grados de fiebre de Sucic, lo que obligó a Sergio a proponer un centro del campo formado por Gorrotxategi, Marín y Goti. Poco antes, en Londres, derrochaban calidad futbolistas a los que se echa mucho de menos, pero esto lo sacarán adelante los que están y tampoco sirve de mucho hacerse más daño.

Real Sociedad Remiro, Aritz (Aramburu, m.57), Zubeldia, Caleta-Car, Gómez, GorrOtxategi (Karrikaburu, m.78), Marín (Kubo, m.66), Goti (Soler, m.57), Guedes (Zakharyan, m.66), Oyarzabal y Barrenetxea - Real Madrid Courtois, Carvajal (Trent, m.82), Huijsen, Militao, Carreras, Tchouameni, Guler (Alaba m.88), Ceballos (Asencio, m.68), Vinicius (Fran, m.68), Mbappé y Brahim (Valverde, m.46) Goles 0-1 min 11: Mbappé deja atrás a Zubeldia y Caleta-Car y fusila a Remiro. 0-2 min 43: Guler aprovecha otra gran individualidad de Mbappé. 1-2 min 56: Oyarzabal, de penalti, engaña a Courtois.

Arbitro Gil Manzano, del comité extremeño, asistido en las bandas por Ángel Nevado y Martínez Nicolás. Figueroa Vázquez fue el árbitro VAR. Amonestó a Zubeldia y Barrenetxea en la Real y a Mbappé y Alonso en el Real Madrid. Expulsó con roja directa a Huijsen (min. 31)

Incidencias 36.958 espectadores en Anoeta. John Benjamin Toshack recibió la insignia de oro y brillantes y el reconocimiento de todo el estadio.

El Madrid saltó a Anoeta casi de paseo y le valieron acelerones de sus estrellas para acribrillar a Remiro. El 0-2 de la primera mitad, con un hombre más desde el minuto 31, era cortísimo visto lo visto sobre el tapete. Si hay un partido en el mundo en el que no se puede regalar, ese era el de este sábado. Primera jugada y Güler marca en una acción pobrísima a nivel defensivo. Imposible ser más blando y pardillo. La principal mejora cuando adelante no te da es que te tienes que hacer fortísimo atrás, y el equipo está lejos de ser el bloque sólido de años pasados. El VAR dio una vida extra a la Real, pero la primera media hora fue un auténtico asedio. Mbappé parecía levitar ante la pasividad realista, incapaz no solo de frenar al francés, ni siquiera les alcanzaba para hacer falta. La diferencia física y de calidad es abismal.

El mejor jugador del mundo incluso perdonó el primero en el minuto 8 a centro de Carvajal hasta la pérdida de Goti, debutante en Primera. No había ni una sola opción de hilvanar jugada y el pase atrás hacia Zubeldia le puso en bandeja el tanto a Mbappé. Si el que la coge es otro no hubiese sucedido nada, pero es que Anoeta parece su jardín. La suficiencia con la que dejó atrás a Zubeldia y Caleta-Car, dignas de crack. De no ser por Remiro el repaso en el marcador hubiese sido catedralicio.

Acoso El Madrid acribilló a la Real, pero perdonó y tuvo que sufrir para llevarse los puntos

A balón parado Huijsen, Militao, Tchouameni e incluso Carvajal sembraban el pánico, y la Real en esa misma faceta no hace ni «uy». Dos palos y varias paradas de Remiro mantenían de pie al equipo. El 0-1 al descanso con la roja mostrada a Huijsen, genialmente provocada por Oyarzabal, era un escenario más que aceptable. Gil Manzano, como hizo el año pasado en el Villamarín expulsando a Zubeldia, sentenció al defensor blanco. El problema fue que Mbappé reventó a Aritz para que Güler, a placer, hiciera el segundo.

El resultado, una losa

A la Real le ha sucedido lo mismo en los cuatro primeros encuentros. No se ha visto en otra. Hay que esperar a ver cómo responde el equipo con ventaja en el electrónico, pero, por detrás, por mucho que quiera, de momento no le da pese a que de nuevo se generaron situaciones de peligro como para marcar algún gol más. Barrenetxea, de nuevo el más entonado, forzó un penalti que transformó Oyarzabal. Pero ni por esas. El grupo tampoco es capaz de conectar del todo con la grada. 37.000 personas no fueron suficientes para cambiar la dinámica.

Mejoría El equipo fue a más con el 1-2, pero Courtois ni siquiera tuvo que aparecer

Los cambios mejoraron al equipo porque el Madrid entregó el balón, pero desde el 1-2 lo cierto es que de jugada tampoco se vieron grandes paradas de Courtois, que se hizo gigante para negarle el tanto al capitán. Quedaba media hora de juego y Soler y Zakharyan incrementaron algo el ritmo, pero el Madrid de Xabi, además de adormilar el partido con el cuero, también sabe sufrir sin él. No hubo que apuntar más ocasiones pese a que el equipo lo intentó, por dentro con Soler, por fuera con Barrenetxea y Kubo. A remolque, siempre es más complicado.