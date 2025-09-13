Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Goti se lamenta tras el primer gol, en cuya génesis está un mal pase suyo Arizmendi
El seguimiento

Goti: un debut difícil y lleno de lecciones

El centrocampista de 23 años regaló el primer gol a Kylian Mbappé tras un mal pase hacia atrás en el que le condenó la poca experiencia en la categoría

Xabier Manzanares

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:43

Pongámonos la camiseta con el dorsal número '22'. Es tu debut en Liga, enfrente te espera el Real Madrid y a la hora de mirar ... a la grada, eres capaz de apreciar el hambre de victoria de una afición txuri-urdin inquieta. Solamente llevas diez minutos en el terreno de juego y en lo que a priori parece un pase simple hacia atrás, terminas regalándole el balón a Kylian Mbappé para que, sin dudarlo, haga el primer gol del partido. Eso fue precisamente lo que le sucedió ayer a Mikel Goti.

