Xabi Alonso: «La Real merece más puntos de los que tiene actualmente»

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, salió de Anoeta con una victoria sufrida así que no quiso dejar pasar la ocasión para reconocer ... públicamente el nivel de su exequipo y el trabajo de Sergio, que puso en aprietos a los suyos.

El tolosarra reconoció el nivel de la Real en su comparecencia ante los medios, y admitió que por desempeño sobre el terreno de juego, su rival merecería tener más puntos de los que tiene a día de hoy en la clasificación.

«He visto todos los partidos de la Real y deberían tener más puntos de los que refleja la clasificación. El equipo es muy bueno, los jugadores son de gran nivel y Sergio es un entrenador muy preparado. No tengo duda de que las victorias van a llegar más pronto que tarde», señaló Alonso, que guarda una relación próximo con el club donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional. El de este sábado fue el primer encuentro oficial donde el exmediocentro se sentó en el banquillo visitante de Anoeta.

El entrenador tolosarra también se emocionó al recordar el homenaje que recibió en John Benjamin Toshack, histórico técnico de la Real en la previa del encuentro. «Ha sido muy emotivo por lo que significa Toshack, por lo que ha dado al club y por el carisma que tiene. A mí me toca de cerca porque fue el entrenador que primero me dio confianza para hacerme futbolista aquí en la Real», afirmó el tolosarra.

Más allá de lo vivido en el césped, Alonso envió un mensaje de respaldo a Sergio, quien cogió las riendas del Sanse una vez acabó el periplo del tolosarra con el filial blanquiazul. «Sergio tiene muy buena mano, es muy buen entrenador y el equipo va a ir para arriba», aseguró con rotundidad.

La tarjeta roja

«¡Esto es increíble!», exclamó Xabi Alonso desde el banquillo tras la expulsión en el minuto 32 y por la que vio amarilla. De la nada, la Real dibujó un contragolpe y, a 40 metros de la portería, Dean agarró a Oyarzabal. Militao corría a su costado, pero para Gil Manzano era el último. Roja directa.

«Evidentemente enfadado, pero aliviado con la victoria. Son acciones evitables, había muchos metros y Oyarzabal no tenía el balón controlado. El gesto sí que se puede mejorar. Para mí era tarjeta amarilla. Es mi interpretación. Le he preguntado (al árbitro), pero no me ha convencido su explicación. Después de ver la repetición no cambio de opinión», señaló. El técnico blanco, muy nervioso, pidió explicaciones a Gil Manzano al término del partido. No le convencieron las palabras del extremeño. «Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío», le dijo en dos ocasiones con aspavientos.

Reconoció que en inferioridad «hemos tenido que jugar en bloque bajo, quizá nos hayamos hundido un poco pero ha sido por el empuje de la Real». Alonso también habló de los jugadores que no habían participado tanto en los últimos partidos, como Alaba, Asencio y Fran García: «Todos han aportado, y están preparados».