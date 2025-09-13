El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
Valoración individual de los futbolistas txuri-urdin en la derrota en Anoeta contra el Real Madrid
San Sebastián
Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:50
Valoración de 0 a 5 a los jugadores de la Real Sociedad por parte de Beñat Barreto, cronista de EL DIARIO VASCO, del encuentro disputado ante el Real Madrid, el segundo de la temporada.
Álex Remiro
Guardameta
Blando y lento en el gol anulado a Guler, mantuvo con vida a su equipo gracias a dos paradas a Militao, una de ellas de muchísimo mérito y calidad para meter una manopla y negarle el tanto al brasileño. Tuvo suerte en los dos palos porque el Madrid le pudo hacer media docena de goles.
Aritz Elustondo
Defensa
Luces y sombras porque frenó bastante mejor de lo esperado a Vinicius, que apenas intervino, pero lo cierto es que Mbappé le rompe en dos en el gol de Guler. Cuando el francés centra ya le saca dos metros. Muy buen corte a Vinicius en el 38. Apenas se pudo sumar en ataque.
Igor Zubeldia
Defensa
Mbappé le hizo mucho daño como jugador del PSG y ayer volvió a sufrir al mejor jugador del mundo. No pudo frenarle en carrera, pero tampoco en el mano a mano cuando el Madrid estaba con uno menos. No alcanza el pase de Goti. La inexistente amarilla en el minuto 5 le condicionó.
Duje Caleta-Car
Defensa
Partido flojo del croata, que también vio cómo Mbappé se puso las botas. Se cruza tratando de pararle en el 0-1, pero no le derriba para no ver la roja. Gran pase a Guedes con la zurda. Muy blando en el 0-2, ni siquiera tocó a Guler pese a su gran envergadura. Remate alto con la zurda.
Sergio Gómez
Defensa
Parece que jugará más en casa que fuera. Intenso cuando su par estaba de espaldas y muy mejorado en ese sentido respecto al choque ante el Espanyol. Brahim apenas le generó peligro. Asomó en ataque, pero sus centros no encontraron remate como todas sus jugadas a balón parado.
Jon Gorrotxategi
Centrocampista
No apareció en la primera media hora y el Madrid dominó claramente la zona ancha encontrando muchos pasillos por dentro. No está bien en el 0-1. Con la expulsión mejoró algo porque tenía más espacio al estar el Madrid replegado, pero no acertó en el pase. Buen corte a Vinicius en el 63’.
Pablo Marín
Centrocampista
Pobre encuentro del riojano pese a que la ocasión más clara del equipo fue un disparo suyo mal rematado. No conecta del todo bien el golpeo. El balón pega en el poste y sale hacia el otro. No fue capaz de conectar pases por dentro y esta vez no estuvo fino en defensa. Guler le superó.
Ander Barrenetxea
Atacante
Es el jugador más regular en este inicio y de nuevo fue de lo mejor en ataque. Lo intentó con un remate lejano que se marchó por poco y fuerza el penalti con un centro que pegó en la mano de Carvajal. El amago previo fue exquisito. Con este nivel de confianza, debe encarar con más rabia.
Gonçalo Guedes
Atacante
Partió por la derecha y curiosamente su ocasión más peligrosa vino metiéndose hacia dentro. Puso un gran centro a Marín que terminó en el palo. Carreras le encimó mucho y no le dejó espacios para correr a la espalda, donde es más peligroso. Va a dar mucho cuando esté fino físicamente.
Mikel Oyarzabal
Atacante
Mejor del partido
De un despeje de Zubeldia se inventa una tarjeta roja a Huijsen que metió a la Real en el partido. Engaña a Courtois en el penalti para hacer el 1-2 y luego tiene otra ocasión con la derecha, pero el belga se hace grande y se lanza al suelo para tapar el remate. Buenos desmarques.
Mikel Goti
Atacante
Cometió un error importante con un pase atrás en su debut en Primera. Fue el 0-1. No era fácil reponerse y demostró mucha personalidad. Mejoró, dejó detalles de calidad, estuvo acertado en el pase y puso dos centros con la derecha. Tiene una gran zurda y no se amedrentó pese a la situación.
Jon Mikel Aramburu
Defensa
Entró por Aritz cuando el Madrid ya no salía con tanto ímpetu. En ataque sigue sin generar cuando sube.
Carlos Soler
Centrocampista
Se notó una barbaridad su entrada, y eso que está lejos físicamente. Alguien en quien agarrarse. Pases certeros por dentro.
Arsen Zakharyan
Centrocampista
Por lo menos presionó con ahínco. Mucha movilidad por dentro.
Take Kubo
Atacante
Mal cuando entró. Errático en los centros y no se marchó de Carreras. Durísima entrada.
Jon Karrikaburu
Atacante
Apenas pudo intervenir porque Alonso metió un central más. Remate a la media vuelta.
Baja
Timón desorientado
Jon Gorrotxategi
No le toma el pulso al puesto, sobre todo en esas acciones defensivas que cuestan goles, que no termina de poder frenar.
Sube
Prometedor debut
Carlos Soler
Jugó cómodo en las dos primeras alturas de la medular, con superioridad numérica. Gran pase vertical a Oyarzabal y muy buenas maneras.
Clasificación general
JugadorPuntos
Ander Barrenetxea13
Mikel Oyarzabal13
Álex Remiro9
Igor Zubeldia9
Take Kubo9
Gonçalo Guedes8
Pablo Marín8
Brais Méndez7
Jon Mikel Aramburu7
Orri Óskarsson7
Aihen Muñoz6
Beñat Turrientes6
Duje Caleta-Car6
Sergio Gómez6
Jon Gorrotxategi5
Aritz Elustondo4
Carlos Soler3
Arsen Zakharyan2
Jon Karrikaburu2
Jon Martín2
Luka Sucic1
Mikel Goti1
Álvaro Odriozola-
Sadiq Umar-
Unai Marrero-
Yangel Herrera-
El árbitro: Jesús Gil Manzano
Valiente para sacar la roja a Huijsen. Es expulsión si la de Zubeldia en Sevilla también lo fue. Necesitó dos penaltis seguidos para pitar uno. No llevó bien las pérdidas de tiempo blancas.
