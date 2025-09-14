Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sergio Francisco analiza las jugadas de los futbolistas sobre el campo en el estadio de Anoeta. GORKA ESTRADA
Real Sociedad

Sergio: «Tengo la sensación de que el empate hubiera sido justo»

Sergio asume que el Madrid «fue superior en la primera parte» y le gustó la reacción de su equipo, «generamos ocasiones suficientes», añade

Aitana Ábalos

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 02:00

La Real Sociedad no pudo dar la vuelta al marcador en el estadio de Anoeta pese a una buena segunda parte en la que ... tuvieron bastantes oportunidades de gol. El conjunto txuri-urdin sufrió una mala primera parte en la que no pudieron estar a la altura de la velocidad de jugadores como Vinicius o Mbappé, aunque dejaron buena sensación después del descanso.

