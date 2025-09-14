Sergio: «Tengo la sensación de que el empate hubiera sido justo»

La Real Sociedad no pudo dar la vuelta al marcador en el estadio de Anoeta pese a una buena segunda parte en la que ... tuvieron bastantes oportunidades de gol. El conjunto txuri-urdin sufrió una mala primera parte en la que no pudieron estar a la altura de la velocidad de jugadores como Vinicius o Mbappé, aunque dejaron buena sensación después del descanso.

El entrenador de la Real Sociedad, Sergio, reconoció después del partido que la diferencia se generó ya en el principio del encuentro. «Creo que la primera media hora el Madrid fue bastante mejor, nos costó mucho sujetar a Vinicius y Mbappé. El 1-0 fue merecido para ellos. Luego hemos tenido un tramo en el que igualamos el partido, pero el segundo gol nos hizo daño», señaló.

Sin embargo, el técnico realista se mostró satisfecho con la reacción de sus jugadores en una segunda parte en la que pudieron igualar el partido. «En la segunda parte hemos sido capaces de hundir al Madrid, de generar ocasiones suficientes como para empatar. No pudo ser, pero el equipo mostró personalidad y potencial. Ahora toca corregir y seguir trabajando», apuntó.

El partido tuvo muchas aspectos positivos desde la perspectiva del entrenador irundarra. «Creo que lo hemos hecho bien, que tenemos capacidad para atacar a cualquier equipo y me quedo con que ha habido ocasiones clarísimas en las que no han querido entrar». Afirmó que pudieron plantarle cara en alguna medida al líder de liga.

Sergio se refirió a Carlos Soler, quien disputó sus primeros minutos con la elástica blanquiazul. «Lo hemos metido en la convocatoria porque estaba preparado. Creo que será una gran aportación para el equipo», valoró el entrenador.

El técnico reconoció que uno de los principales problemas al que el equipo tuvo que hacer frente es verse obligado a remar a contracorriente. «Cuando vas a remolque es más difícil. Te genera más presión para aprovechar las ocasiones y marcarlas. Si empezáramos ganando, tendríamos ese punto de confianza para transformarlas. Hoy hemos tenido cuatro o cinco muy claras en la segunda parte», reflexionó. Los cierto es que en este arranque la real siempre se ha visto por detrás en el marcador.

Expulsión

Preguntado por la expulsión que sufrió Huijsen en el minuto 32, Sergio Francisco evitó la polémica con el punto de vista contrario que indicó Xabi Alonso cuando fue preguntado por ello. «Estaba cerca de la jugada y a mí en directo me pareció que Huijsen era el último jugador. Entiendo que si no la han ido a ver o a mirar es que era expulsión, pero tampoco puedo opinar demasiado. Estaba cerca del banquillo, pero no he visto la jugada como para tener más información».

Tras dos puntos sobre doce posibles, el irundarra, en esta semana corta, pone el foco en el choque del Villamarín. «No quiero mirar más allá del partido en Sevilla, nos toca ya reponernos de este y pensar en preparar bien la semana e intentar que esa primera victoria llegue en ese campo».