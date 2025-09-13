Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Xabi Alonso abraza a Toshack junto a Aperribay y Sergio Francisco en el homenaje de Anoeta. EFE
Real Sociedad

La Real salda una deuda con Toshack

El técnico galés recibe la insignia de oro y brillantes en los prolegómenos del partido

Álvaro Vicente

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:36

John Benjamin Toshack ha recibido el aplauso del aficionado de la Real en los prolegómenos del partido cuando ha recibido la insignia de oro y brillantes en reconocimiento a su labor al frente del equipo en 386 partidos en tres etapas distintas.

En mitad del pasillo que han formado las plantillas de los dos equipos, sentado en un taburete alto en una zona próxima al túnel de vestuarios, vestido con un polo azul de paseo de la Real y respaldado por su familia, Toshack ha recibido la insignia de manos del presidente de la Real, Jokin Aperribay, bajo el atronador aplauso de los aficionados en pie.

Toshack ha agradecido micrófono en mano la condecoración. El galés ha posado después con los dos entrenadores de la Real y el Real Madrid. Curiosamente Toshack decidió traer de Eibar a la Real a Xabi Alonso.

