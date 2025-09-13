'Jo ta Be', irabazi arte

La Real no pudo dedicarle el triunfo al segundo entrenador que ha dirigido más partido en su historia. Nos dijo John Toshack en la visita ... del viernes a nuestra redacción que si íbamos perdiendo en el 87 podía salir a rematar. Precisamente en ese minuto Kubo colgó un balón hacia la portería de Courtois que no encontró destinatario. Se echó de menos una figura como el gigantón de Cardiff siendo una tortura para los centrales del Madrid.Y eso que se quedaron sin el 1,96 de Huijsen. La Real no encontró resquicio en la defensa del Madrid jugando durante más de una hora con un jugador más. Once contra once la diferencia fue abismal. El problema no es la derrota de ayer, sino los dos de nueve anteriores que le obligan a ir a remolque. Desconozco si el clásico 'poliki-poliki' del galés cobra sentido.

1 Una primera parte arrolladora del Madrid

Solo en la primera parte el Madrid marcó dos goles, le anularon otro por escasos centímetros y pegó dos palos. Hay que añadir dos paradones de Remiro a sendos remates de cabeza. La superioridad de los merengues fue manifiesta porque llegaron a la portería de la Real por tierra, mar y aire. Los blanquiazules volvieron a fallar en las transiciones, donde se juntaron dos axiomas muy peligrosos: está siendo el punto débil de la Real y donde mejor se encuentra el Madrid. A galope tendido con Vinicius y Mbappé corriendo como pollos, pero con cabeza. Un gol anulado y el 0-1 de Mbappé fueron el resultado de la velocidad que le mete el equipo de Xabi Alonso a sus acciones, aunque hay que decir que el primer gol es después de un fallo grosero de Goti en una entrega. Que llegara el 0-2 en el minuto 44 sí fue una desgracia.

2 Más soluciones desde el centro del campo

Me cuesta saber a qué juega la Real. Una de las características de Imanol era el robo alto y un trabajo defensivo impecable que en muchos encuentros dejaba la portería a cero.Y no porque Remiro se pusiera la capa de héroe, si no porque apenas le llegaban.El equipo permitía muy poco. En lo que llevamos de Liga, cuatro partidos, la Real ha sido incapaz de dejar la portería a cero aunque el Madrid no es el mejor baremo para esto porque es un equipo que va a generar peligro casi sin querer. El centro del campo ayer era el formado por Gorrotxategi (tres partidos en Primera), Goti (uno, el de ayer) y Marín. Enfrente Tchouameni, Ceballos yArda Güler. Obviamente fue a lo que pudo echar mano Sergio Francisco por las bajas de Sucic y Brais.Ciertamente las cosas cambiaron con los cambios, con el empuje de la Real y la inferioridad del Madrid. Pero el centro del campo debe dar muchas más soluciones.

3 Barrenetxea lo intenta de todas las maneras

Ander Barrenetxea está siendo la luz en este gris arranque de temporada. El donostiarra se está encontrando en un momento dulce y está siendo el jugador que más peligro lleva a la portería contraria.Ha sido titular en todos los encuentros que ha disputado, con lo que cuenta con la confianza de Sergio y además ha jugado tres de ellos completos.Solo le cambiaron contra el Espanyol. El desequilibrio que genera el extremo guipuzcoano puede ocurrir por varias causas: por el desborde, porque genera una ventaja, porque da un buen pase o habilita a un compañero, o porque chuta a gol. En el peor momento de la Real, que fue hasta el minuto 32 de la primera parte, Barrene lo intentó de todas las maneras y fue el primero en probar los guantes de Courtois.

4 Merecemos marcar pero no derribamos el muro

La expulsión cambió toda la decoración del partido aunque lo que fue realmente cruel fue encajar el 0-2 con el Madrid en inferioridad y a segundos de llegar al descanso.La diferencia entre un equipo como el Madrid es esa, que dos jugadores son suficientes para poner patas arriba a cualquier defensa. El choque se igualó con la roja a Huijsen y, si nos atenemos a los merecimientos, la Real sí hizo cosas y generó para poder empatar.Cierto es que Courtois no tuvo que hacer cinco o seis paradones, pero el gol rondaba la meta del belga. No hubo claridad, se intentó de todo; juego por dentro, centros al área (quizá faltó algún golpeo desde lejos) pero Alonso puso una muralla de jugadores que hicieron estériles los esfuerzos de la Real.El gol llegó de penalti claro.

5 Se han ido diez puntos al limbo que no vuelven

Ganar al Madrid sigue siendo un subidón pero es realmente difícil. Una de las mejores 'reales' de la historia, la de los últimos años con Imanol, más la de este curso, solo lo ha podido hacerlo una vez en sus últimas siete visitas, todo un indicador. El sabio John Benjamin decía que la Liga empezaba después de las regatas. Y eso sucede hoy.Diez puntos se han ido al limbo, pero los tres de ayer son los menos importantes. Hay que poner el foco en que no se pueden dejar vivos a rivales como el Oviedo o que el Espanyol se ponga 0-2 en Anoeta. Toshack estaría ahora mismo entre levantar al equipo a las cuatro de la mañana, decirles que 'poliki-poliki', o que el viernes que viene en el Villamarín jueguen «los mismos once cabrones de siempre». Por el momento, Sergio no ha repetido ningún once.