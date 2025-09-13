Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Oyarzabal trata de buscar un resquicio para el remate entre Fran García, Militao, Tchouameni y Carvajal Arizmendi
'Jo ta Be', irabazi arte

El dos de doce no es culpa del Madrid, que ahora mismo está a años luz de diferencia, pero la expulsión de Huijsen le dio algo de esperanza a la Real. Faltó que saliera Toshack a rematar.

Raúl Melero

Raúl Melero

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:13

La Real no pudo dedicarle el triunfo al segundo entrenador que ha dirigido más partido en su historia. Nos dijo John Toshack en la visita ... del viernes a nuestra redacción que si íbamos perdiendo en el 87 podía salir a rematar. Precisamente en ese minuto Kubo colgó un balón hacia la portería de Courtois que no encontró destinatario. Se echó de menos una figura como el gigantón de Cardiff siendo una tortura para los centrales del Madrid.Y eso que se quedaron sin el 1,96 de Huijsen. La Real no encontró resquicio en la defensa del Madrid jugando durante más de una hora con un jugador más. Once contra once la diferencia fue abismal. El problema no es la derrota de ayer, sino los dos de nueve anteriores que le obligan a ir a remolque. Desconozco si el clásico 'poliki-poliki' del galés cobra sentido.

