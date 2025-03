El presentador vasco y aficionado del Athletic de Bilbao Iñaki López, contundente: «La Real debería acercarse a una comisaría a denunciar el robo» El reconocido presentador y seguidor del Athletic de Bilbao se sumó a las quejas de los aficionados de la Real Sociedad tras la actuación arbitral en Old Trafford

L. G. Viernes, 14 de marzo 2025, 08:28 Comenta Compartir

El partido entre el Manchester United y la Real Sociedad dejó una gran polémica arbitral, algo que no pasó desapercibido en redes sociales. Benoit Bastien, el árbitro francés, que disputó el encuentro no será olvidado por los aficionados de la Real Sociedad. Tres penaltis, una roja y un sueño hecho añicos de la manera más cruel para hacer todavía más daño a una afición harta ante tanto atropello.

Tras la injusta derrota del conjunto txuri-urdin en Old Trafford, el periodista vasco Iñaki López se pronunció sobre la actuación del colegiado. Iñaki López, a pesar de ser un reconocido aficionado del Athletic de Bilbao, no quisi pasar por alto la actuación del colegiado francés y fue muy contundente en sus redes sociales.

La Real debería acercarse a una comisaría a denunciar el robo en cuanto salga de Old Trafford. — Iñaki López (@_InakiLopez_) March 13, 2025

«La Real debería acercarse a una comisaría a denunciar el robo en cuanto salga de Old Trafford», escribió el presentador vasco, sumándose a las quejas de los aficionados donostiarras. La afición de la Real Sociedad mostró su indignación en redes sociales, señalando varias decisiones arbitrales que perjudicaron al equipo vasco.

Polémicas decisiones arbitrales perjudican a la Real Sociedad

El conjunto dirigido por Imanol Alguacil peleó hasta el final, pero se vio condicionado por varias jugadas polémicas que beneficiaron al Manchester United. La derrota deja un sabor amargo en el equipo donostiarra.

La afición de la Real desplazada a Inglaterra no estaba muerta porque despidió a los suyos con grandeza. Los futbolistas subieron hasta la misma tribuna para pedir un perdón que no debían dar con varios jugadores incluso derramando lágrimas al sentirse cruelmente perjudicados.

La temporada continúa pese a una nueva desilusión tremenda y si el fútbol le debe algo a la Real en Europa, no será en esta edición de la Europa League. No queda más remedio que pelear con uñas y dientes para repetir billete continental. La Real siempre será grande pese a que algunos no lo quieran.