Partidos grandes que cambian dinámicas

Seamos sinceros. La Real no ha empezado bien en lo numérico la temporada con dos puntos de nueve pese a que en los tres primeros ... encuentros dominó, a ratos realizó un juego eléctrico y tuvo ocasiones suficientes como para golear a Valencia, Espanyol y Oviedo. Nunca se sabe si los parones vienen bien o mal, pero lo cierto es que no hay nada mejor que recibir al Real Madrid, y sobre todo ganarle, para cambiar tendencias para que la afición vuelva a sonreír. Si el que viniese fuese el Levante quizás daría algo de pereza acudir al feudo de Amara. Pero enfrente está Alonso, Toshack levantará la ceja en cada ocasión desde la grada y la Real necesita alegrías como el comer.

En el primer partido en casa equipo e hinchas fueron uno, por lo que esa fórmula se tiene que repetir más si cabe cuando te visita el mejor equipo del mundo. Son superiores, pero este grupo ha demostrado que está capacitado para tumbar al coloso blanco. En la retina del realista todavía duele el 4-4 de Copa en el Bernabéu mientras que en el partido de Liga dos penaltis, uno de ellos penaltito, y los tres palos de Sucic y Becker, hicieron que los de Imanol se marcharan a casa de vacío.

La previa del partido Real Madrid Real Sociedad Estadísticas LaLiga LaLiga 3 0G-2E-1P 3 36 5A-0R 55% PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 3 3G-0E-0P 6 41 4A-0R 64% Anoeta Movistar La Liga Gil Manzano 16:15h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Entrenadores Sergio Francisco Xabi Alonso Probabilidad de victoria Real Madrid 60% Empate 22% Real Sociedad 18% Alineaciones probables Real Sociedad Real Madrid 4-3-3 1 Remiro 5 16 2 3 Zubeldia Caleta-Car Aramburu Aihen 4 Gorrotxategi 24 28 Sucic Marín 7 14 10 Kubo Barrenetxea Oyarzabal 11 7 10 Rodrygo Mbappé Vinicius 15 8 14 Guler Valverde Tchouameni 18 2 Carreras Carvajal 24 3 Huijsen Militao 1 Courtois 4-3-3 Oyarzabal Mbappé La previa del partido Real Sociedad Real Madrid Estadísticas LaLiga LaLiga PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 3 0G-2E-1P 3 36 5A-0R 55% 3 3G-0E-0P 6 41 4A-0R 64% Entrenadores ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Anoeta Movistar La Liga Gil Manzano 16:15h. Sergio Francisco Xabi Alonso Probabilidad de victoria Real Madrid 60% Empate 22% Real Sociedad 18% Alineaciones probables Real Sociedad Real Madrid 4-3-3 1 Remiro 5 16 2 3 Zubeldia Caleta-Car Aihen Aramburu 4 Gorrotxategi 28 24 Sucic Marín 14 7 Kubo Barrenetxea 20 Oyarzabal 10 11 7 Mbappé Rodrygo Vinicius 8 15 14 Valverde Guler Tchouameni 18 2 Carreras Carvajal 24 3 Huijsen Militao 1 Courtois 4-3-3 Oyarzabal Mbappé La previa del partido Entrenadores Real Sociedad Real Madrid Estadísticas LaLiga LaLiga Sergio Francisco Xabi Alonso PARTIDOS JUGADOS RESULTADOS GOLES TIROS A PUERTA TARJETAS POSESIÓN MEDIA 3 0G-2E-1P 3 36 5A-0R 55% 3 3G-0E-0P 6 41 4A-0R 64% Alineaciones Real Sociedad Real Madrid 4-3-3 1 Remiro 5 16 2 3 Zubeldia Caleta-Car Aihen Aramburu 4 Gorrotxategi 28 24 Sucic Marín ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Anoeta Movistar La Liga Gil Manzano 16:15h. 14 7 Kubo Barrenetxea 10 Oyarzabal 10 7 11 Mbappe Vinicius Rodrygo Probabilidad de victoria Real Sociedad 18% 15 8 14 Real Madrid 60% Guler Valverde Tchouameni 18 2 Carreras Carvajal 24 3 Huijsen Militao Empate 22% 1 Courtois 4-3-3 Oyarzabal Mbappé GRÁFICO: DV

Sergio y Xabi se estrecharán la mano y se fundirán en un abrazo a las 16.15 horas, pero una vez eche el balón a rodar no hay amigos. La Real debe saltar al tapete de Anoeta como siempre cuando te visita el Madrid, a tumba abierta los primeros minutos para marcar territorio. Cuando los números, y sobre todo las sensaciones no son las mejores, cualquier aspecto del juego es clave como para levantar el ánimo. Celebrar un saque de banda, un robo a Vinicius, una segada a Mbappé, que Oyarzabal despeje un córner en el primer palo... La Real se tiene que agarrar a todo para sumar la primera victoria de la temporada. Todo es todo.

Sergio le puede dar muchas vueltas al once puesto que son varias las dudas de la alineación inicial, aunque este tipo de duelos es imposible ganarlos si no se está casi perfecto desde lo grupal, desde el bloque. Pero sobre todo, no se pueden cometer más errores individuales que se conviertan en lastre. Un mal pase del portero en plena fase ofensiva, un penalti por agarrón, una pérdida y otra mala transición defensiva... La Real no se puede disparar más veces al pie puesto que enfrente están los mejores jugadores del mundo que marcan las diferencias desde lo técnico, pero también desde lo físico, donde hay que seguir apretando para ser mucho más contundentes.

¿Cómo está Kubo?

Probablemente Sergio ya tenga claro quiénes serán sus once guerreros elegidos para arrancar de inicio en Anoeta, aunque el aficionado txuri-urdin seguro que tiene varias dudas. La principal es saber cómo está ese tobillo de Kubo, dolorido después de recibir una entrada ante México en la que sufrió una torcedura que derivó en leve esguince como reconoció ayer su entrenador. El irundarra también desveló una charla entre ambos en la que el nipón le confirmó estar bien, apto para ser de la partida ante el Real Madrid.

Ahora el balón está en el tejado del técnico puesto que en Donostia se ha quedado dos semanas entrenando un Guedes que en estas mismas líneas ha reconocido que acatará todas las decisiones de su jefe, pero que también está preparado para pelear el puesto a Kubo. El portugués ha jugado por la derecha ante Valencia y Oviedo. Las otras dos dudas están en el central zurdo y en el interior del mismo perfil, toda vez que Aramburu no tiene ahora mismo competencia con la lesión de Rupérez. Odriozola no es una opción.

Caleta-Car es más experimentado que Jon Martín, pero también más lento para correr al espacio con Mbappé. Aihen parece ganarle la partida a Sergio en un partido en el que hay que estar perfecto en defensa mientras que Zubeldia completará la zaga. Gorrotxategi es fijo. Brais parecía seguro, mientras que Marín partía con ventaja por delante de Sucic, pero la lesión del gallego podría darles la titularidad a los dos. Soler no está para empezar como reconoció Sergio, aunque apunta a debutar.

En el Madrid... en el Madrid da casi igual quien juegue salvo si alineas a Areola, Vallejo y compañía en Copa ante la Real. Alonso debe elegir entre Carvajal o Trent, entre Militao o Alaba y entre Rodrygo, Mastantuono y Brahim para el extremo derecho. Vinicius y Mbappé vuelven a Anoeta, que la pasada temporada no entró en el juego sucio y provocador del brasileño. Que se mantenga. Hoy tendrá que empujar hasta Toshack.