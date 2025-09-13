Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kubo se entrena en Zubieta antes del partido ante el Real Madrid RS
Real Sociedad - Real Madrid

Partidos grandes que cambian dinámicas

La Real recibe al Real Madrid en Anoeta con la necesidad de ganar para enderezar este irregular inicio de temporada

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

Seamos sinceros. La Real no ha empezado bien en lo numérico la temporada con dos puntos de nueve pese a que en los tres primeros ... encuentros dominó, a ratos realizó un juego eléctrico y tuvo ocasiones suficientes como para golear a Valencia, Espanyol y Oviedo. Nunca se sabe si los parones vienen bien o mal, pero lo cierto es que no hay nada mejor que recibir al Real Madrid, y sobre todo ganarle, para cambiar tendencias para que la afición vuelva a sonreír. Si el que viniese fuese el Levante quizás daría algo de pereza acudir al feudo de Amara. Pero enfrente está Alonso, Toshack levantará la ceja en cada ocasión desde la grada y la Real necesita alegrías como el comer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  4. 4 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  5. 5

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  6. 6 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera
  7. 7 Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»
  8. 8

    El asesino de Kirk fue delatado por su padre y tenía balas con mensajes antifascistas
  9. 9

    Tres bloques de 75 viviendas de alquiler de Gros serán reformados para dar lugar a nuevos pisos
  10. 10 Biogipuzkoa desarrolla una nueva quimioterapia contra el cáncer hepático más agresivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Partidos grandes que cambian dinámicas

Partidos grandes que cambian dinámicas