Partidos grandes que cambian dinámicas
La Real recibe al Real Madrid en Anoeta con la necesidad de ganar para enderezar este irregular inicio de temporada
San Sebastián
Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01
Seamos sinceros. La Real no ha empezado bien en lo numérico la temporada con dos puntos de nueve pese a que en los tres primeros ... encuentros dominó, a ratos realizó un juego eléctrico y tuvo ocasiones suficientes como para golear a Valencia, Espanyol y Oviedo. Nunca se sabe si los parones vienen bien o mal, pero lo cierto es que no hay nada mejor que recibir al Real Madrid, y sobre todo ganarle, para cambiar tendencias para que la afición vuelva a sonreír. Si el que viniese fuese el Levante quizás daría algo de pereza acudir al feudo de Amara. Pero enfrente está Alonso, Toshack levantará la ceja en cada ocasión desde la grada y la Real necesita alegrías como el comer.
En el primer partido en casa equipo e hinchas fueron uno, por lo que esa fórmula se tiene que repetir más si cabe cuando te visita el mejor equipo del mundo. Son superiores, pero este grupo ha demostrado que está capacitado para tumbar al coloso blanco. En la retina del realista todavía duele el 4-4 de Copa en el Bernabéu mientras que en el partido de Liga dos penaltis, uno de ellos penaltito, y los tres palos de Sucic y Becker, hicieron que los de Imanol se marcharan a casa de vacío.
La previa del partido
Real Madrid
Real Sociedad
Estadísticas
LaLiga
LaLiga
3
0G-2E-1P
3
36
5A-0R
55%
PARTIDOS JUGADOS
RESULTADOS
GOLES
TIROS A PUERTA
TARJETAS
POSESIÓN MEDIA
3
3G-0E-0P
6
41
4A-0R
64%
Anoeta
Movistar La Liga
Gil Manzano
16:15h.
ESTADIO:
TV:
ARBITRO:
HORA:
Entrenadores
Sergio Francisco
Xabi Alonso
Probabilidad de victoria
Real Madrid
60%
Empate
22%
Real
Sociedad
18%
Alineaciones probables
Real Sociedad
Real Madrid
4-3-3
1
Remiro
5
16
2
3
Zubeldia
Caleta-Car
Aramburu
Aihen
4
Gorrotxategi
24
28
Sucic
Marín
7
14
10
Kubo
Barrenetxea
Oyarzabal
11
7
10
Rodrygo
Mbappé
Vinicius
15
8
14
Guler
Valverde
Tchouameni
18
2
Carreras
Carvajal
24
3
Huijsen
Militao
1
Courtois
4-3-3
Oyarzabal
Mbappé
Sergio y Xabi se estrecharán la mano y se fundirán en un abrazo a las 16.15 horas, pero una vez eche el balón a rodar no hay amigos. La Real debe saltar al tapete de Anoeta como siempre cuando te visita el Madrid, a tumba abierta los primeros minutos para marcar territorio. Cuando los números, y sobre todo las sensaciones no son las mejores, cualquier aspecto del juego es clave como para levantar el ánimo. Celebrar un saque de banda, un robo a Vinicius, una segada a Mbappé, que Oyarzabal despeje un córner en el primer palo... La Real se tiene que agarrar a todo para sumar la primera victoria de la temporada. Todo es todo.
Sergio le puede dar muchas vueltas al once puesto que son varias las dudas de la alineación inicial, aunque este tipo de duelos es imposible ganarlos si no se está casi perfecto desde lo grupal, desde el bloque. Pero sobre todo, no se pueden cometer más errores individuales que se conviertan en lastre. Un mal pase del portero en plena fase ofensiva, un penalti por agarrón, una pérdida y otra mala transición defensiva... La Real no se puede disparar más veces al pie puesto que enfrente están los mejores jugadores del mundo que marcan las diferencias desde lo técnico, pero también desde lo físico, donde hay que seguir apretando para ser mucho más contundentes.
¿Cómo está Kubo?
Probablemente Sergio ya tenga claro quiénes serán sus once guerreros elegidos para arrancar de inicio en Anoeta, aunque el aficionado txuri-urdin seguro que tiene varias dudas. La principal es saber cómo está ese tobillo de Kubo, dolorido después de recibir una entrada ante México en la que sufrió una torcedura que derivó en leve esguince como reconoció ayer su entrenador. El irundarra también desveló una charla entre ambos en la que el nipón le confirmó estar bien, apto para ser de la partida ante el Real Madrid.
Ahora el balón está en el tejado del técnico puesto que en Donostia se ha quedado dos semanas entrenando un Guedes que en estas mismas líneas ha reconocido que acatará todas las decisiones de su jefe, pero que también está preparado para pelear el puesto a Kubo. El portugués ha jugado por la derecha ante Valencia y Oviedo. Las otras dos dudas están en el central zurdo y en el interior del mismo perfil, toda vez que Aramburu no tiene ahora mismo competencia con la lesión de Rupérez. Odriozola no es una opción.
Caleta-Car es más experimentado que Jon Martín, pero también más lento para correr al espacio con Mbappé. Aihen parece ganarle la partida a Sergio en un partido en el que hay que estar perfecto en defensa mientras que Zubeldia completará la zaga. Gorrotxategi es fijo. Brais parecía seguro, mientras que Marín partía con ventaja por delante de Sucic, pero la lesión del gallego podría darles la titularidad a los dos. Soler no está para empezar como reconoció Sergio, aunque apunta a debutar.
En el Madrid... en el Madrid da casi igual quien juegue salvo si alineas a Areola, Vallejo y compañía en Copa ante la Real. Alonso debe elegir entre Carvajal o Trent, entre Militao o Alaba y entre Rodrygo, Mastantuono y Brahim para el extremo derecho. Vinicius y Mbappé vuelven a Anoeta, que la pasada temporada no entró en el juego sucio y provocador del brasileño. Que se mantenga. Hoy tendrá que empujar hasta Toshack.
