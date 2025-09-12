Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, sonriente durante la rueda de prensa de este viernes. Real Madrid

Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»

El técnico del Real Madrid subraya lo «especial» que será el partido de este sábado en Donostia contra la Real, para el que solo tiene las conocidas bajas de Jude, Mendy y Camavinga

Alexis Algaba

Alexis Algaba

San Sebastián

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:07

«El de mañana es un partido especial en casa». Así ha definido Xabi Alonso el duelo que mañana (16.15 horas) disputarán en Anoeta la Real y el Real Madrid que desde esta temporada entrena. Los blancos aterrizarán esta tarde en Donostia y se concentrarán de cara al cuarto duelo de la temporada en la que será la primera vez en la que el tolosarra se enfrente con su equipo ante los txuri-urdin. «La visita a Anoeta siempre es exigente ante un buen rival», ha explicado desde el aspecto deportivo Alonso.

Han sido pocas las preguntas en torno a lo especial del duelo que le han hecho en la rueda de prensa previa al partido a Xabi Alonso. Una de ellas, eso sí, le ha hecho esbozar una sonrisa, aunque el tolosarra ha titubeado en la respuesta. «¿Con quién va mañana mi padre? Tendrás que preguntarle a él. Aunque espero que vaya con nosotros», ha confesado el entrenador del Real Madrid.

Alonso ha explicado que el Madrid solo cuenta con las ya sabidas bajas de Bellingham, Camavinga o Mendy, aunque los dos primeros ya enfilan las últimas semanas de recuperación de sus lesiones. «Todos han venido bien (del parón de seleciones), ninguno lesionado ni tocado y esperamos que entrenen todos. De cara a mañana, con ganas de volver a jugar después del parón. Estamos con buenas garantías de poder afrontar el siguiente. Vienen partidos cada tres días y necesitamos a todos en la misma dirección», ha señalado el entrenador blanco.

Alonso explica que los puntos de cada partido «pueden ser decisivos» de cara al campeonato y afronta ahora un bloque de siete duelos en los que su equipo, que lleva tres triunfos seguidos en liga y se encuentra en el liderato. «Cada partido tiene mucha trascendencia», ha añadido el tolosarra, que cree que Kylian Mbappé está «asumiendo» el papel de ser uno de los principales líderes del equipo. «Le necesitamos y está en un buen momento futbolístico y de personalidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  6. 6 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  7. 7

    Euskadi estudia formar a los migrantes «en origen» para que lleguen «cualificados» al mercado laboral vasco
  8. 8 Scientia reclama 17 millones a Educación por el cierre de sus colegios en San Sebastián y Bilbao
  9. 9

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  10. 10 Laporte y Athletic de Bilbao anuncian el regreso del central francés con ritmos donostiarras y en euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»

Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros»