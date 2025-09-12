Xabi Alonso: «¿Con quién va mi padre mañana en Anoeta? Espero que con nosotros» El técnico del Real Madrid subraya lo «especial» que será el partido de este sábado en Donostia contra la Real, para el que solo tiene las conocidas bajas de Jude, Mendy y Camavinga

Alexis Algaba San Sebastián Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:07 Comenta Compartir

«El de mañana es un partido especial en casa». Así ha definido Xabi Alonso el duelo que mañana (16.15 horas) disputarán en Anoeta la Real y el Real Madrid que desde esta temporada entrena. Los blancos aterrizarán esta tarde en Donostia y se concentrarán de cara al cuarto duelo de la temporada en la que será la primera vez en la que el tolosarra se enfrente con su equipo ante los txuri-urdin. «La visita a Anoeta siempre es exigente ante un buen rival», ha explicado desde el aspecto deportivo Alonso.

Han sido pocas las preguntas en torno a lo especial del duelo que le han hecho en la rueda de prensa previa al partido a Xabi Alonso. Una de ellas, eso sí, le ha hecho esbozar una sonrisa, aunque el tolosarra ha titubeado en la respuesta. «¿Con quién va mañana mi padre? Tendrás que preguntarle a él. Aunque espero que vaya con nosotros», ha confesado el entrenador del Real Madrid.

Alonso ha explicado que el Madrid solo cuenta con las ya sabidas bajas de Bellingham, Camavinga o Mendy, aunque los dos primeros ya enfilan las últimas semanas de recuperación de sus lesiones. «Todos han venido bien (del parón de seleciones), ninguno lesionado ni tocado y esperamos que entrenen todos. De cara a mañana, con ganas de volver a jugar después del parón. Estamos con buenas garantías de poder afrontar el siguiente. Vienen partidos cada tres días y necesitamos a todos en la misma dirección», ha señalado el entrenador blanco.

Alonso explica que los puntos de cada partido «pueden ser decisivos» de cara al campeonato y afronta ahora un bloque de siete duelos en los que su equipo, que lleva tres triunfos seguidos en liga y se encuentra en el liderato. «Cada partido tiene mucha trascendencia», ha añadido el tolosarra, que cree que Kylian Mbappé está «asumiendo» el papel de ser uno de los principales líderes del equipo. «Le necesitamos y está en un buen momento futbolístico y de personalidad».