Así serán los nuevos lunes de Imanol: «No me llaméis, no me escribáis...»

¿Cómo va a ser la nueva vida de Imanol Alguacil cuando el sábado ponga punto y final a su vínculo profesional con la Real ... Sociedad? El oriotarra no ha dado pistas sobre su futuro en los banquillos, pero sí ha desvelado algunas cosas que tiene en mente poner en marcha en cuanto el árbitro pite el final del partido en el Santiago Bernabéu. Las más inmediata: borrar de su agenda los teléfonos de todos los periodistas.

En tono jocoso, el técnico txuri-urdin se ha despedido este viernes de la sala de prensa de Zubieta y también de los periodistas que semana tras semana han acudido a sus comparecencias. «Lo primero que voy a hacer es borrar todos vuestros teléfonos. No me llaméis, no me mandéis mensajes porque no habrá respuesta (risas). Pero gracias por todo», ha dicho Imanol a los presentes.

Bromas aparte, el oriotarra ha asegurado que aún seguirá asomando por Zubieta la próxima semana. Primero porque tendrá que recoger su taquilla y dejar libre el despacho para Sergio Francisco. «El lunes e igual durante la semana estaré por aquí. Aunque ya no sea el entrenador la Real e Imanol seguirán aquí», ha asegurado a preguntas de los periodistas.

Tras 14 años acudiendo a diario a Zubieta y pasando más horas allí que en casa, como él mismo ha reconocido en más de una ocasión, el lunes será el primer día sin esa obligación a sus espaldas. «Va a ser complicado, duro, difícil. Me voy con mucha pena. «Ya le he avisado a Jony -el cocinero- que igual alguna vez cuando llegue a las siete de la mañana me ve en el gimnasio», ha indicado.

Como quien afronta una jubilación tras toda una vida en una misma empresa, Alguacil ha asegurado que «la Real no se va ir de mi vida ni yo de la Real Sociedad». «Me voy con la conciencia tranquila, mirando a todo el personal a la cara, sé que voy a ser bien recibido, sé que voy a venir aquí a menudo», ha insistido.

El oriotarra ha querido dejar claro en su adiós que la Real Sociedad está por «muy por encima» de cualquier entrenador o jugador. «Esto va a seguir. Hay unas bases sólidas. Evidentemente será diferente porque el que se siente aquí va a ser diferente a mí , pero la Real no me va a echar de menos», ha asegurado.