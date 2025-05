Imanol Alguacil: «Soy humano y me equivoco. Pido perdón, pero todo lo que he hecho ha sido por la Real»

«Quiero pedir perdón no solo por esa última rueda de prensa, perdón por las casi mil que he hecho siendo entrenador de la Real ... Sociedad. Me he equivocado en muchísimas, pero sin intención, sin malicia. Soy humano, me equivoco. Pido perdón al presidente, al club, a la dirección deportiva, a los jugadores, al staff, a vosotros, a la afición, a toda Gipuzkoa». Así ha comenzado Imanol Alguacil su última rueda de prensa en Zubieta tras sus polémicas declaraciones el pasado domingo en las que abogaba por que la Real volviera a «jugar todo con canteranos como el Athletic».

«Quien tiene boca se equivoca. Creo que he sido un abanderado muy bueno de la Real Sociedad estos últimos años. Lo único que he buscado en mis manifestaciones es el bien de la Real. No les gusto a todos, tampoco mis ruedas de prensa», ha reflexionado.

Imanol ha indicado que «no me gusta que haya polémica» y ha subrayado que «siempre me he mostrado muy sincero, no me he callado nunca nada». «Sé que esta temporada me habéis visto algo más nervioso, pero no lo he entendido. Esta temporada, no sé por qué, he estado muy tranquilo, eso no significa que en las ruedas de prensa haya podido estar más o menos acertado», ha reconocido.

No cree que sus declaraciones hayan afectado en su relación con la afición. «Esta semana me he dado cuenta de todo lo contrario. Me han llegado pancartas de agradecimiento de Azpeitia y de Zumaia. No puedo recibir más muestras de cariño». Además, considera que «lo que pasó en Anoeta no fue una despedida para Imanol, fue para toda la Real Sociedad. Para Mikel, Javier, los jugadores, la Real... No merece darle más bombo a este tema», ha zanjado.