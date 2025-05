12:11

¿Cómo imaginabas tu despedida?

No me gusta que haya polémica. Siempre me he mostrado sincero, no me he callado nada. Os sigo y sé que habéis dicho que me habéis visto más nerviosos, pero yo no he sentido eso. Esta temporada he estado muy tranquilo. Eso no significa que en las ruedas de prensa haya estado más o menos acertado. Me he mostrado aquí como siempre, es parte de esto. Yo no he cambiado nada. Este tramo final he gozado un montón porque después de comunicar que no seguía me ha dado tiempo despedirme de la gente como quería. Tuvimos la suerte de vivir lo de Anoeta, más no puedo pedir.