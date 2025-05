Imanol: «Me he despertado a las cuatro de la mañana y ya no he podido dormir más»

Muy emocionado y sin haber podido dormir apenas la pasada noche. Así se ha mostrado Imanol Alguacil en su última comparecencia de prensa en Zubieta. « ... Me he despertado a las cuatro de la mañana y no he podido dormir más. He desayunado a las siete, he paseado al perro y he hecho deporte», ha indicado el entrenador de la Real Sociedad sin esconder que «le he estado dando vueltas a la cabeza sabiendo que era el último día aquí».

Su último día de trabajo, porque ya ha adelantado que «el lunes volveré y entre semana, también. Todavía volveré». Son catorce años en Zubieta, por eso no tiene dudas de que «la Real seguirá ahí e Imanol, también». «Este tramo final he gozado un montón. Me ha dado tiempo para depedirme como quería de la gente que ha trabajado conmigo estos años y con la despedida el domingo pasado no puedo pedir más», ha comentado sobre su final en la Real.

El oriotarra está convencido de que «la Real Sociedad está muy por encima de Imanol, por encima del mejor entrenador, director deportivo o jugador del mundo. Ha habido momentos en los que se han ido otros entrenadores y la Real ha seguido. La Real es muy grande. Hay unas bases muy sólidas», ha subrayado, antes de valorar el gran trabajo que viene realizando Jokin Aperribay. «Seguramente que el que se siente aquí va a ser muy diferente a mí y seguramente la Real no me vaya a echar de menos», ha sostenido.

Considera que «va a ser complicado» no volver a Zubieta la próxima temporada. «Ya le he avisado a Jony -el cocinero- que igual alguna vez cuando llegue a las siete de la mañana me ve en el gimnasio», ha bromeado. «La Real no se va a ir de mi vida, ni yo me voy a ir de su vida». «Me voy con la conciencia tranquila, mirando a todo el personal a la cara. Sé que voy a venir muy a menudo. Aunque me vaya, voy a seguir sintiendo esto como lo siento», ha prometido.

¿Qué tipo de realzale será Imanol a partir de ahora? «Seguramente sea un aficionado tranquilo, que disfrute con el juego y que no haga declaraciones públicas. No me gustan los exjugadores o exentrenadores que hablan sobre todo para señalar», ha manifestado.

Preguntado sobre si tiene pensado hablar con Sergio Francisco en los próximos días, ha contestado que «seguramente estaré con él. Sabe que mi despacho, que ahora será el suyo, está abierto. Puede venir a hablar cuando quiera». Eso sí, ha mantenido también que «no necesita llamarme a mí para saber lo que tiene. Es muy consciente y tiene muy claro lo que quiere para la Real a partir del domingo».

El motivo principal que dio para justificar su no renovación fue que el equipo había dejado de ganar. Ha confesado que la explicación «es muy extensa. Esta temporada estaba muy contento, estábamos compitendo hasta después de las semifinales de Madrid. Estaba convencido de que habíamos llegado de la manera que quería al tramo final, dependiendo de nosotros, teniendo opciones de entrar en Europa, pero no nos ha dado para más. No lo hemos podido rematar».

«Como te despistes un poco...

Ha analizado que tuvimos «un comienzo malo por muchos factores, yo también en algunos momentos no he acertado en el equipo ni en el mensaje en algún partido. Ha habido lesiones de jugadores importantes, los famosos 19 partidos seguidos que no somos conscientes de que hay que pasarlos... El otro día ante el Girona Míchel me decía que hasta este año no se había dado cuenta de lo que supone jugar entre semana». «Este año hemos competido a pesar de no estar al mismo nivel. No nos ha dado para rematar la faena», ha lamentado.

Este sábado (16.15 horas) vivirá su último partido como entrenador de la Sociedad en el Santiago Bernabéu. «Una victoria sería muy bonita para redondear mi trayectoria. Ellos también vivirán un día especial con las despedidas de Ancelotti y Modric». «Da igual lo que se jueguen. Como te despistes un poco puedes salir escaldado», ha advertido.

Imanol no comparecerá ya más en Zubieta. «Os echaré de menos aunque no os coja el teléfono», han sido sus últimas palabras mientras esbozaba una sonrisa. Imanol empieza a ser en historia de la Real.