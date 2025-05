Mikel Oyarzabal: «Que nadie dude de nuestro compromiso y de que queremos lo mejor para la Real»

Mikel Oyarzabal, como siempre, no se esconde en los malos momentos. Como capitán asume que la Real estuvo lejos de su mejor versión en el ... Metropolitano, pidió perdón a los aficionados y reivindica el compromiso de la plantilla en un momento en el que se pone todo en cuestión. Es consciente de que la Real no atraviesa su mejor momento pero no arroja la toalla y afirma que van a seguir peleando mientras haya opciones de ir a Europa.

– ¿Cómo se explica un partido así de malo?

– Los primeros 20 minutos fueron horribles y ahí se nos fue el partido. Sufrimos mucho. No conseguimos presionar arriba pero tampoco replegarnos atrás para poder evitar que nos generasen peligro. Las tres primeras ocasiones que tuvieron ellos fueron tres goles y el partido se nos puso muy cuesta arriba. Luego, en el segundo tiempo, la cuestión era minimizar daños y que la cosa no fuera a más, sobre todo pensando en que tenemos un partido encima contra el Celta.

– Pero es que ir perdiendo 3-0 al minuto diez es muy fuerte...

– A nadie le gusta, está claro, porque es sinónimo de que no estás haciendo las cosas bien y de que el rival está encontrando fácil tus debilidades. Ahora no sirve de nada fustigarnos. Somos conscientes de que no dimos el nivel que tenemos pero animo a la gente a que vaya a Anoeta el martes porque cuando estamos todos juntos siempre estamos más cerca de sumar los tres puntos.

– Es que la sensación de debilidad de los primeros minutos fue alarmante y ha dejado muy mal cuerpo a todos...

– Lo sabemos. Se juntó un poco todo. La primera ocasión que tienen acaba dentro, las dos siguientes también. El tercer gol viene de un rebote. Quieras o no, todo eso te va mermando. Pero es algo que ha pasado y nos queda una última bala el martes contra el Celta para seguir en la pelea por Europa si conseguimos ganar. En eso nos tenemos que centrar.

– ¿Es la noche más dolorosa que ha vivido con la Real?

– Tenemos muy poca memoria. El año que subí al primer equipo, en la 15/16, también tuvimos malos partidos. En Gijón encajamos dos goles en los primeros minutos y al descanso perdíamos 3-0 ante un equipo que estaba abajo. Me tocó vivir aquello. Son días difíciles que no son del agrado de nadie y las palabras que diga ahora no van a corregir lo que hicimos en el campo. Aún estamos en la pelea y en eso nos tenemos que centrar, en ganar al Celta para llegar a las dos últimas jornadas con opciones.

– ¿Qué se les dice a los jóvenes en una situación así y no tienen esa experiencia?

– A todos nos ha tocado pasar por este tipo de partidos que no gustan a nadie. Los que jugamos arriba quizás no nois vemos tan señalados porque los errores individuales no se ven tanto. Pero les va a tocar vivir este tipo de partidos porque estas situaciones las hemos vivido todos. Son experiencias que te hacen crecer y que sirven para en un futuro afrontar las cosas de otra manera.

– ¿Cómo sale de esta situación?

– Asumiendo cada uno su responsabilidad y siendo conscientes de que el nivel que dimos no fue el que tenemos que exigirnos. Ahora hay que poner el foco en el partido del Celta para apurar esa última bala que nos queda para que no se nos escape el tren de Europa. Si ganamos aún estaremos con opciones.

– ¿Cómo está el vestuario?

– ¿Cómo quieres que esté con un 4-0 en contra? Se nos escapó una oportunidad en la pelea por Europa y la gente está dolida por cómo fue el partido. Que nadie dude de nuestro compromiso y de que queremos lo mejor para la Real. Los jugadores sufrimos cuando las cosas no salen bien y estamos decepcionados. Cuando sientes algo es normal que estos partidos te afecten.

– ¿Tiene la impresión de que ha aflorado ahora todo el cansancio acumulado en toda la temporada? Porque los últimos partidos han sido muy flojos...

– No es solo este año. Son muchos años compitiendo en Europa y jugando cada tres días. Eso suma muchos partidos con mucha gente con muchos minutos. Este año tenemos jugadores jóvenes que no están acostumbrados a competir cada tres días durante tanto tiempo. Pero no creo que sea un problema de cansancio y de que no nos dé físicamente, porque los datos de los partidos no dicen eso. Al equipo se le podrá achacar falta de juego, ideas o acierto pero no se le podrá achacar falta de ganas o compromiso.

– ¿Entonces es un problema anímico?

– Después de perder 4-0 no voy a decir que estamos de fiesta. Muchos de los que estamos aquí somos de la Real desde pequeñitos, lo hemos demostrado, y sentimos esto como el aficionado. A todos nos duele y es una pena. Pero haciendo las cosas como las hemos hecho estos años tenemos una oportunidad contra el Celta para seguir peleando por ir a Europa.

– ¿Cómo se le hace creer al aficionado después de haber ganado solo cuatro partidos en la segunda vuelta?

– ¿Y qué quieres que te diga? Los datos están ahí. Están ahí. Pero qué hago. ¿Le digo a la afición que no vaya el martes al campo? ¿Le digo a mis compañeros que no tenemos opciones? Yo soy el primero que va a creer mientras haya una mínima opción y que lo va a intentar. Es lo que tenemos que hacer ahora. Está claro que no está fácil y que a todos nos gustaría que la situación fuese mejor, pero con eso no arreglamos nada. Tenemos que poner el foco en el partido del Celta para intentar que la gente vaya al campo, nos anime y dar lo mejor que tenemos dentro para darles una alegría. Toda nuestra energía y sentimiento tiene que estar puesto en sumar los tres puntos en el próximo partido.

– Cada vez se le ve más solo como referente en el vestuario. ¿Faltan más jugadores con carácter?

– Cada uno somos de un padre y de una madre. Tenemos una forma de pensar y de actuar. Siendo todos diferente, aquí no podemos dudar del esfuerzo, del trabajo y del compromiso de los jugadores ni del staff. Todo el mundo quiere sacar lo mejor de sí mismo para ponerlo a servicio del equipo. Si las cosas no funcionan se nos podrá achacar falta de acierto, pero no que no vamos todos a una. Lo tenemos claro y es algo que hemos conseguido en estos últimos años. La gente que viene de fuera ve el compromiso que tiene la gente de aquí. Es importante que se transmita eso al que no es de la Real desde pequeño, porque viene de fuera pero sabe que vamos todos juntos en el mismo camino.