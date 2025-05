Imanol, ¿a que no los pones el sábado?

Éramos pocos y parió la abuela. Por si este final de temporada no ha sido lo suficientemente frustrante y cuando parecía que por fin disfrutábamos ... de un domingo tranquilo con una despedida a Imanol a la altura de lo que se merecía, se viene arriba el de Orio y patina con una alusión a los canteranos con los que juega el Athletic que ni venía a cuento ni responde a la realidad. Unas declaraciones que han levantado ampollas en la afición y que abren un debate que hace años que estaba cerrado.

Por primera vez la polémica no se ha generado al otro lado de la autopista, nos la hemos creado nosotros solitos. Al Athletic poco más cabe que felicitarle por el temporadón que ha hecho y por tener a un señor como Valverde en el banquillo, al que nunca he escuchado una mala palabra para nadie. Vaya esto por delante.

A Imanol le diría, en primer lugar, que el Athletic no juega con todo canteranos como dijo. Ello no es ni bueno ni malo, simplemente es así. A De Marcos lo fichó con 20 años del primer equipo del Alavés. A Berenguer le trajo del Torino por 12 millones, a Djaló del Braga por 15 y a Yuri del PSG por 25, por citar tres ejemplos. El zarauztarra, fichado de la Real en cadetes, estuvo dos años en Lezama y le echaron. En el segundo año juvenil ya estaba en el Tottenham. Tampoco son canteranos Gorosabel, Adama Boiro o Maroan Sannadi. Y habría que aceptar pulpo como animal de compañía para definir como tales a Sancet y Nico Williams, captados de Tajonar pero que indudablemente han tenido un paso importante por Lezama.

Un informe de LaLiga sitúa a la Real como el equipo de Primera con más canteranos (16) en la plantilla

En segundo lugar le recordaría que ha tenido en sus manos la plantilla con más canteranos de Primera. No es algo que lo diga yo, sino que así lo constata un informe que publicó LaLiga en noviembre que otorgaba ese honor a la Real con 16 futbolistas, seguido del Athletic (13) y el Barcelona (12). Que luego hayamos jugado con más o menos canteranos es algo que ha dependido exclusivamente de sus decisiones.

Asimismo, debería tener bien presente que si la Real tuvo que abrirse al mercado exterior en 1989 fue, entre otras razones, como consecuencia del afán expansionista del Athletic desde que accedió Aurtenetxe a la presidencia en los ochenta y proclamó aquella máxima de «iremos a por el crack del vecino porque tenemos que ser la selección de Euskadi». Como consecuencia de aquella política aquel mismo verano ficharon a Loren e Iturrino y en 1990 a David Billabona. Hasta entonces ambos clubes se habían respetado y conseguido sus éxitos con una política de cantera.

El afán expansionista del Athletic en los ochenta fue una de las razones que obligó a la Real a salir a fichar

Nunca hubo problema alguno por que guipuzcoanos como Iribar, Argote, Txato Nuñez, Zubizarreta o Gisasola jugaran allí, como tampoco lo ha habido en que lo hicieran Iraola, Aduriz, Agirrezabala, Guruzeta o Ruiz de Galarreta. Otra cosa es lanzar una opa hostil por Etxeberria, Zubiaurre, Oyarzabal o Iñigo Martínez partiendo de una posición de dominio económico. ¿Cómo va a ser un ejemplo a seguir la mayor amenaza que tenemos para jugar con futbolistas de nuestro territorio? Por favor...

Habría que recordar que la Real ganó la Copa de 1987 con doce guipuzcoanos –Arconada, Sagarzazu, Gorriz, Dadie, Gajate, Rekarte, Larrañaga, Zamora, Txiki Begiristain, López Ufarte, Mujika y Martin Begiristain– y un tipo de Goizueta que vivía en Añorga como Bakero. Esos fueron los trece héroes que jugaron en Zaragoza. Tres años antes, cuando fue campeón el Athletic, en el once de aquella final ante el Barcelona había tres guipuzcoanos –Zubizarreta, Nuñez y Argote– y un navarro –De Andrés–. Así se escribe la historia.

Por necesidad, no por gusto

Si la Real tuvo que recurrir en su día a fichar fuera fue por necesidad, no por gusto. Seguro que si hubiera tenido el músculo económico y el apoyo institucional del Athletic no lo habría hecho. El paso de los años afianzó una política basada en jugar con gente de la cantera y refuerzos externos. Cuando se ha acertado en los fichajes se ha volado alto y cuando éstos no han dado rendimiento, como es el caso de la presente campaña, la clasificación ha sido más discreta. El Athletic hace exactamente lo mismo, la única diferencia es la consideración que dan a sus contrataciones en el mercado. Mientras nosotros entendemos que Monreal y Merino son fichajes, ellos consideran de casa a alguien nacido en Madrid como Djaló o en Dakar como Adama Boiro.

Para concluir te diría que es muy sencillo que veas cumplido ese deseo de que la Real juegue algún día con todo canteranos. No tienes más que ponerlos el sábado en el Bernabéu. Y no es tan complicado. Marrero ha demostrado que está preparado de sobra y es más, hasta sería un premio para un chaval que se ha chupado 49 partidos en el banquillo esta temporada. Porque puestos a comparar, en el Athletic el segundo portero juega la Copa y la Europa League y aquí el nuestro, los partidos de la basura de esas competiciones.

En defensa Aramburu y Aihen están muy delante de Traoré y Javi López, y para el eje de la zaga hasta te sobran dos, ya que tienes a Zubeldia, Aritz, Pacheco y Jon Martín. En el centro del campo ya están jugando Zubimendi y Pablo Marín y podría acompañarles perfectamente Turrientes, que fue el mejor en la segunda parte ante el Girona. O incluso Olasagasti, que no sé qué ha sido de él. Arriba Barrene y Oyarzabal son titulares y Mariezkurrena, que firmó la victoria el domingo pasado, se ha ganado ser titular por primera vez desde que subió al primer equipo. Mira que es fácil pero, ¿a que no los pones?