Bruno Parcero San Sebastián Sábado, 10 de mayo 2025, 23:14

Aritz no iba a salir de inicio. Imanol había decidido dar a Aguerd y a Jon Martín las llaves del área para cerrarla a ... cal y canto de las ofensivas atléticas, pero el marroquí comenzó a sentir molestias durante el calentamiento y al técnico no le quedó otra que girarse y mandar al beasaindarra a realizar un calentamiento exprés para cubrir la ausencia de su compañero. 'Quién me mandaría salir', debió pensar Aritz a la media hora de juego cuando Alexander Sörloth perforó por cuarta vez la meta de Remiro. En el banquillo no se estaba tan mal.

Decía Isabel Díaz Ayuso hace unos años que Madrid era una ciudad ideal porque allí nunca te encuentras con tus ex. No es cierto. En el Metropolitano la Real se cruzó con Javi Galán, con Robin Le Normand, con Antoine Griezmann pero sobre todo con el delantero noruego con el que no paró de cruzarse y que, como sucede con algunos ex, te lleva a pensar en lo que pudo ser y no fue. Aritz, que tuvo que jugar en la primera mitad como central izquierdo, lo sufrió más que nadie, no en vano estuvo dos veces frente a él y no pudo tapar sendos disparos que significaron el 2-0 y el 4-0. Estuvo perfecto en el minuto 20 para cortar un centro raso de Javi Galán dentro del área que llevaba veneno, pero no pudo impedir el centro de Llorente, cuyas incorporaciones le incomodaron sobremanera, que Sörloth, quién si no, estrelló en el larguero de la portería de Remiro. En defensa de cinco Con los cambios de Imanol tras el descanso, el beasaindarra estuvo más arropado. Siguió siendo el central izquierdo, con Jon Martín en medio y Zubeldia por la derecha. Estuvo menos expuesto, también porque el Atlético no piso a fondo el acelerador tanto por lo cómodo del resultado como por la jornada intersemanal que espera a la vuelta de la esquina. Tuvo tiempo para discutir con Guadalupe Porras, la juez de línea, por un balón que el central txuri-urdin consideraba que había salido. También fue el primero en ir a felicitar a Remiro por una estupenda intervención con el tiempo casi cumplido. Porque otra cosa no, pero Aritz es de los que no afloja en los peores momentos. Sus estadísticas nos dejan siete despejes, un duelo ganado de tres, cuatro posesiones de balón perdidas y 50 pases de 54 acertados. El martes, en el Reale Arena, llegará el Celta de un enrachado Borja Iglesias. Con Aguerd arrastrando molestias todo hace pensar que Imanol tendrá que elegir entre Aritz y Jon Martín para acompañar a Zubeldia en el centro de la zaga.

Temas

Aritz Elustondo