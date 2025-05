En caída libre

Parecía que el chute de autoestima de la semifinal de Copa nos iba a impulsar, pero en el momento decisivo, la Real ha encadenado cinco ... partidos sin victoria y, peor que eso, es la sensación de que está ya con las pilas agotadas. Lo del Metropolitano recordó a los cuatro goles del Mallorca en seis minutos en Copa o a aquel 0-6 en la primera parte del Barça en los tiempos de Asper y Clemente.

2 Mala gestión de los tiempos

Parece claro que la sucesión de noticias de los últimos tiempos tampoco han ayudado. El anuncio del adiós de Imanol no ha servido de revulsivo en este tramo final. Más bien lo contrario. Da la sensación de que el equipo ha perdido confianza. Dar un final digno a la etapa de Imanol debe ser una obligación en estos tres partidos.

3 Zubimendi

Mejor no imaginar cómo hubiera transcurrido esta temporada si el 4 donostiarra hubiera aceptado el verano pasado irse al Liverpool. No obstante, con el final de temporada y la vuelta de las noticias que apuntan a su segura salida, el faro de la Real no ha vuelto a ser el mismo. Para colmo, la fortuna le jugó una mala pasada con ese rebote en el tercer gol.

4 Karma

Algunos no pensábamos que la salida de Sorloth hace dos veranos iba a suponer el principio del fin. El noruego lo hizo bien pero desde que se fue estamos secos, por lo que sus cuatro goles fueron una broma muy pesada.

5 Vuelta a Anoeta

El martes hay partido ante el Celta y aunque ante el Atlético el equipo estuvo de cero, no sería justo pitarle. Son muchos años de alegrías y algún día tenía que acabarse este ciclo maravilloso. Toca reconstruirse.