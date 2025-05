Imanol: «Este es el peaje a pagar por hacer una Real del futuro»

Miguel González Madrid Domingo, 11 de mayo 2025, 00:03 Comenta Compartir

Imanol Alguacil repitió por activa y por pasiva que «el responsable soy yo». La Real ha encajado tres goles en 10 minutos y «a partir ... de ahí no ha existido partido. En el descanso les he transmitido que lo que teníamos que salir era con la conciencia tranquiila de dar otra imagen, pero no ha podido ser».

El técnico oriotarra hizo hincapié en la diferencia entre ambos equipos: «No hay que olvidarse el gran equipo que teníamos enfrente, muy hecho y veterano, y nosotros una Real que está lejos de mostrar una versión como la de los últimos años. Este es el peaje a pagar por hacer una Real de futuro». Imanol no ocultó sus ganas de hacer cmabios en la primera parte, pero reflexionó que «somos un equipo que apuesta por la cantera. Si tú hoy ves los dos equipos te das cuenta de lo que es uno y otro equipo. Esto debe servir para que crezcan, pero es el peaje a pagar. En otro equipo hoy quito a dos jugadores en 20 minutos, pero en la Real tenía claro que no». La Real es el segundo equipo que más goles ha encajado en la segunda vuelta tras encajar solo 13 en la primera. «Yo decía en aquella fase que encajábamos menos que el equipo estaba sin hacer, totalmente diferente a otros que hemos tenido. Nos falta muchísimo por crecer y mejorar y os dije que tendríamos altibajos». «El objetivo es Europa» Pese a la derrota, Imanol sigue manteniendo la fe por entrar en Europa: «Para mí no cambia por mucho que haya visto lo de hoy. El objetivo es claro y los jugadores y yo estamos locos por volver a entrar en Europa- Dependemos de que mejoremos evidentemente. Nos podemos achacar cualquier cosa, pero ganas profesionalidad y trabajo, no. A la afición le digo que vamos a hacer todo por conseguir los nueve puntos». Imanol quiere pasar página y pensar en el Celta: «El martes tenemos otro partido y seguimos con posibilidades, aunque sea complicado. Más allá de la imagen que hemos dado hoy, el martes daremos otra versión ante otro gran equipo. No es el momento de señalar a los jugadores, es el momento de apoyar y creer en estos jugadores».

