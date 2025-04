Imanol: «Somos capaces de defender mejor y dar otra versión»

Imanol Alguacil es consciente de que la Real Sociedad no puede repetir el partido del pasado domingo en La Cerámica en su visita este miércoles ( ... 21.30 horas) al Alavés. Esta mañana se ha mostrado todavía muy crítico con la actuación de sus jugadores ante el Villarreal y ha declarado que «somos capaces de defender mejor y dar otra versión».

«A nivel defensivo, no me gustó la primera parte ni la segunda. No lo hicimos nada bien cuando estuvimos con defensa de cuatro ni luego con cinco, cuando sufrimos bastante más. Traté de ayudar al equipo con la decisión, pero en muchos partidos da igual el sistema, es el jugador el que tiene que ganar duelos, apretar, hacer las cosas que tocan en cada momento, y así lo he hecho ver. No me fui nada satisfecho con ninguna de las dos partes, aunque la primera fue algo mejor», ha opinado.

No cree que fuera una cuestión de actitud. «Al equipo no le falta trabajo ni corazón», ha valorado, si bien ha advertido que «cuando carecemos de agresividad somos un equipo muy vulnerable». Mañana espera el Alavés, «un equipo muy vertical» que va a obligar a los realistas a estar vencedores en las disputas. «Son buenos en el juego directo, cogen las caídas, dan amplitud y ponen muchos centros. Si cogemos como referencia el partido del otro día vamos a sufrir. Somos capaces de defender mejor, lo hemos demostrado y a ver si damos otra versión».

En ese escenario de partido, cree que Jon Martín va a ayudar mucho al equipo ya que considera que «en los duelos aéreos es el mejor del equipo y uno de los mejores de la Liga». «A nadie le sorprende que vaya tan bien por arriba, porque lo ha hecho en todas las categorías. Tiene que mejorar en otros apartados, pero con el potencial y las ganas de crecer que tiene seguro que lo consigue».

Barrenetxea, Óskarsson y Becker han sido otros nombres propios en la rueda de prensa. Los tres han entrado en la convocatoria después de dejar atrás sus problemas físicos. «Si han entrado es que están para ayudar. No están en plena forma, pero sí para ayudar», ha sostenido Imanol, que también se ha referido a la vuelta de Zubimendi tras cumplir ciclo de amonestaciones la pasada jornada. «Es una noticia muy buena sabiendo el nivel que tiene y que llega fresco».

El técnico de la Real Sociedad espera un «ambiente increíble» mañana en Mendizorrotza. «Los aficionados de Mendi siempre están con el equipo y todos los partidos ahí son difíciles. Ya sabemos cómo se juegan los derbis, para ellos es muy importante, pero para nosotros también. Todos los equipos se juegan algo, nosotros queremos sacar los puntos para entrar en Europa y ya vimos lo complicado que es ganar a estas alturas de temporada, solo hay que mirar la victoria del Las Palmas al Atlético de Madrid».

Sin novedades de su futuro

«Está todo tan igualado, que cualquier equipo es capaz de ganarle al otro. Nadie está regalando nada. Nosotros queremos ganar todos los partidos y que no vengan malas rachas largas. En todas las temporadas hemos tenido rachas bastantes peores que en esta. Se trata de estar en la pelea hasta el final y cuanto más ganes, más cerca vas a estar del premio», ha aseverado.

Por último, ha sido cuestionado cuestionado sobre su continuidad al frente del equipo la próxima temporada. Entramos en los últimos días de abril y el técnico indicó que anunciaría su decisión a finales de este mes o principios de mayo. «De momento no hay novedades», se ha limitado a contestar.