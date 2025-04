La rueda de prensa de Imanol Alguacil, en directo

13:40

Defender mejor

No me gustó ni la primera parte a nivel defensivo. Por eso cambié. No hicimos bien el trabajo defensivo tampoco en el primer tiempo. No lo hicimos nada bien, ni con cuatro ni con cinco. Con cinco sufrimos bastante más. Si tomé la decisión es porque no estuvimos como habíamos hablado. No es el sistema, es el jugador el que debe dar un paso adelante a nivel de competir y de ganar duelos. Tenemos que mejorar con cuatro y cinco defensas. Para nada satisfecho con ese trabajo hecho en el primer tiempo.