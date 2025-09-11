«Las imágenes nos han emocionado»

Raúl Melero Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:01 | Actualizado 00:10h. Comenta Compartir

«La verdad es que es impresionante». Las palabras de Iñaki Eizaguirre, hijo del que fuera portero de la Real Sociedad e internacional absoluto, Ignacio Eizaguirre, denotan el asombro que produce ver el vídeo realizado por El Diario Vasco dentro del proyecto 'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi' que ha arrancado con la recreación del mito de Atotxa. Iñaki pudo ver a su aita hablando como si se hubiera metido en el Delorean de 'Regreso al Futuro' y hubiera retrocedido 85 años. El nieto del guardameta se sincera: «Nunca le he visto a mi aitona hablando así cuando tenía 20 años. Yo le recuerdo ya como aitona».

Este proyecto recupera fotografías antiguas y las transforma en vídeos mediante la IA, una apuesta audiovisual, en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, para conmemorar el milenio de la primera mención escrita del territorio. Los vídeos pueden verse en la web de diariovasco.com (toda la información está recopilada en www.diariovasco.com/gipuzkoa/revive-ipuskoa) y también en redes sociales (Instagram, Tit Tok, Youtube y X). «Me descargué el vídeo gracias al código QR que trae el periódico», cuenta Iñaki, médico jubilado y habitual lector. Su hijo, nieto del exguardameta, escogió Instagram. «A partir de ahí en los diversos grupos de familiares y amigos, el vídeo fue circulando». «Le veo hablar y me emociono porque son imágenes de hace muchos años pero parece que está vivo», sostiene Iñaki quien apenas recuerda el tiempo que pasó en Atotxa con su aita. «Tenía cuatro años y tengo alguna foto en casa cuando me llevaba mi madre después de un entrenamiento».

Iñaki (nieto) está habituado a la tecnología pero sigue alucinando con el efecto que supone recrear imágenes del pasado. «Su gestualidad es esa». Se da la circunstancia además que el abuelo y bisabuelo de ambos, Agustín Eizaguirre, también aparece en el vídeo porque fue portero de la Real en los años veinte. «El aitona jugó el Mundial de 1950 en Brasil pero apenas hay imágenes de aquello». Hablan con orgullo de su trayectoria como jugador, con «20 temporadas en Primera, un récord que lo comparte con Soler y el portero César». No se cansan de mirar la pantalla, se imaginan subidos en el tranvía o aplaudiendo paradas de Ignacio de pie en la grada del viejo Atotxa.