Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El nieto e hijo de Ignacio Eizaguirre posan delante de la imagen del exportero que aparece en el vídeo de DV.
El nieto e hijo de Ignacio Eizaguirre posan delante de la imagen del exportero que aparece en el vídeo de DV. Arizmendi

«Las imágenes nos han emocionado»

Impacto. El hijo y nieto de Ignacio Eizaguirre se conmueven al ver en movimiento al exportero realista en el vídeo de DV que 'revive' Atotxa

Raúl Melero

Raúl Melero

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:01

«La verdad es que es impresionante». Las palabras de Iñaki Eizaguirre, hijo del que fuera portero de la Real Sociedad e internacional absoluto, Ignacio Eizaguirre, denotan el asombro que produce ver el vídeo realizado por El Diario Vasco dentro del proyecto 'Revive Ipuskoa/Ipuskoa Bizi' que ha arrancado con la recreación del mito de Atotxa. Iñaki pudo ver a su aita hablando como si se hubiera metido en el Delorean de 'Regreso al Futuro' y hubiera retrocedido 85 años. El nieto del guardameta se sincera: «Nunca le he visto a mi aitona hablando así cuando tenía 20 años. Yo le recuerdo ya como aitona».

Este proyecto recupera fotografías antiguas y las transforma en vídeos mediante la IA, una apuesta audiovisual, en colaboración con la Diputación de Gipuzkoa, para conmemorar el milenio de la primera mención escrita del territorio. Los vídeos pueden verse en la web de diariovasco.com (toda la información está recopilada en www.diariovasco.com/gipuzkoa/revive-ipuskoa) y también en redes sociales (Instagram, Tit Tok, Youtube y X). «Me descargué el vídeo gracias al código QR que trae el periódico», cuenta Iñaki, médico jubilado y habitual lector. Su hijo, nieto del exguardameta, escogió Instagram. «A partir de ahí en los diversos grupos de familiares y amigos, el vídeo fue circulando». «Le veo hablar y me emociono porque son imágenes de hace muchos años pero parece que está vivo», sostiene Iñaki quien apenas recuerda el tiempo que pasó en Atotxa con su aita. «Tenía cuatro años y tengo alguna foto en casa cuando me llevaba mi madre después de un entrenamiento».

Iñaki (nieto) está habituado a la tecnología pero sigue alucinando con el efecto que supone recrear imágenes del pasado. «Su gestualidad es esa». Se da la circunstancia además que el abuelo y bisabuelo de ambos, Agustín Eizaguirre, también aparece en el vídeo porque fue portero de la Real en los años veinte. «El aitona jugó el Mundial de 1950 en Brasil pero apenas hay imágenes de aquello». Hablan con orgullo de su trayectoria como jugador, con «20 temporadas en Primera, un récord que lo comparte con Soler y el portero César». No se cansan de mirar la pantalla, se imaginan subidos en el tranvía o aplaudiendo paradas de Ignacio de pie en la grada del viejo Atotxa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2 Jóvenes de GKS intentan reventar el acto de apertura de curso de la EHU en Donostia
  3. 3 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  4. 4 Mariló Montero y David Broncano protagonizan un tenso debate: «Lo que disfruto mucho de vosotros es la libertad%u2026 el adoctrinamiento, no»
  5. 5 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»
  6. 6 5.200 euros por el medio queso de La Leze, el mejor Idiazabal
  7. 7

    ZETAK agota las 40.000 entradas para San Mamés y anuncia segunda fecha para el 19 de junio
  8. 8

    Xabi Alonso y Sergio Francisco, de compañeros a rivales en los banquillos
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10

    El desgarrador testimonio de una gazatí que vive en Zarautz: «Sueño que matan a mis hijos en Gaza, solo quiero traerlos a Gipuzkoa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Las imágenes nos han emocionado»