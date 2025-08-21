Eiji Kubo cambia la Real Sociedad por el Cerezo Osaka

Ángel López San Sebastián Jueves, 21 de agosto 2025, 10:52 Comenta Compartir

Eiji Kubo (Kawasaki, prefectura de Kanagawa, Japón, 2007) ha decidido cambiar la Real Sociedad por el Cerezo de la primera división de Japón y Donostia por Osaka. El hermano pequeño de Take Kubo, que militaba en el equipo de División de Honor juvenil de la escuadra txuri-urdin, ha reunido razones deportivas y personales para trasladarse y seguir su carrera en su país de origen: en principio, en el Lejano Oriente jugará en el primer equipo del Cerezo Osaka, pese a los sólo 18 años que cumplirá el 2 de septiembre y además quiere seguir sus estudios en Japón, donde nació. En principio, esta decisión no tiene nada que ver con el futuro de Take, que es el que preocupa y ocupa en la Real Sociedad.

Cuando el club guipuzcoano decidió contratar a Take Kubo en 2022, su hermano pequeño Eiji, entonces con sólo 14 primaveras, realizó una prueba en Zubieta, que pasó sin problemas. Comenzó jugando en categoría cadete y en las dos últimas campañas, en las que ha crecido mucho física y futbolísticamente, lo ha hecho en juveniles. Se trata de un pivote en el que los técnicos tenían depositadas ciertas esperanzas y al que seguro no perderán de vista en el futuro. Take y su hermano llegaron a Donostia acompañados de su madre.

«¡Hola! Soy Kubo Eiji, el número 26. Estoy muy feliz de unirme a Cerezo Osaka. Haré todo lo posible por unirme a Cerezo Osaka lo antes posible y contribuir a la victoria del equipo, así que, por favor, ¡apoyadme!». De esta manera se presentaba Eiji ante su nueva afición. Este equipo nipón es noveno en la última J.1 de aquel país. El joven centrocampista comenzó su trayectoria profesional en el Yokohama Marinos antes de recalar en la Real Sociedad. Merced a su último estirón, ha llegado a los 180 centímetros, siete más que su hermano Take.

La Real no ha puesto dificultades a la marcha de Eiji y ahora hará lo posible para que no haya novedades con Takefusa en los 12 días que restan de mercado. Los rumores en torno al crack realista se han disparado en los últimos días: Tottenham, Paris Saint Germain, Atlético de Madrid...son muchos los grandes equipos con los que se ha relacionado a un Kubo que ya fue decisivo en el primer encuentro liguero de la Real, con su golazo en Mestalla.

El pasado 21 de julio, durante el 'stage' en Japón, Kubo pidió públicamente al club fichajes de calidad y con experiencia: «Eso quiero saber yo, a ver quién llega. Necesitamos gente con experiencia, como David Silva, que nos guíe hacia la victoria». Desde ese momento, y quizá también en parte atendiendo su demanda, Bretos contrató a dos jugadores con un gran currículum como Caleta-Car y Guedes.