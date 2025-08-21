Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sadiq, durante un entrenamiento con la Real Lobo Altuna
Real Sociedad

Sadiq sigue insistiendo en que prefiere volver al Valencia pese al interés del Girona

El nigeriano desea jugar en Mestalla cedido mientras que el conjunto catalán está interesado en un traspaso y ya conoce sus condiciones

Beñat Barreto

Beñat Barreto

San Sebastián

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:08

El culebrón de Sadiq Umar parece un cuento de no acabar desde que en enero saliera cedido al Valencia, club donde jugó cinco meses y ... salvó al equipo de la quema de Segunda con cinco goles importantísimos. De momento, todavía le quedan capítulos a una historia que comienza a hacerse bola porque se espera que las operaciones que tiene abiertas se apuren todavía más. No hay ningún escenario descartado, incluso el de que se quede en la Real si ninguna propuesta satisface a todas las partes. El que sí que está en la rampa de salida casi de manera definitiva es Becker. Ambos se entrenaron ayer con normalidad mientras sus entornos trabajan en su futuro. Los próximos días apuntan a ser frenéticos.

