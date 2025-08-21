Sadiq sigue insistiendo en que prefiere volver al Valencia pese al interés del Girona

El culebrón de Sadiq Umar parece un cuento de no acabar desde que en enero saliera cedido al Valencia, club donde jugó cinco meses y ... salvó al equipo de la quema de Segunda con cinco goles importantísimos. De momento, todavía le quedan capítulos a una historia que comienza a hacerse bola porque se espera que las operaciones que tiene abiertas se apuren todavía más. No hay ningún escenario descartado, incluso el de que se quede en la Real si ninguna propuesta satisface a todas las partes. El que sí que está en la rampa de salida casi de manera definitiva es Becker. Ambos se entrenaron ayer con normalidad mientras sus entornos trabajan en su futuro. Los próximos días apuntan a ser frenéticos.

Sadiq se mantiene firme. El delantero nigeriano ha verbalizado a la Real que si sale del club su primera opción es volver a jugar cedido en el Valencia. El africano terminó encantado con la cesión hasta tal punto de que, según fuentes cercanas al jugador, incluso ha comentado con alguno de sus excompañeros del Valencia que su deseo es volver a juntarse con ellos antes de que termine el mercado. Tal y como informó este periódico hace dos semanas, la oferta firme del conjunto che por su cesión sigue encima de la mesa, aunque como es lógico en una negociación tanto la Real como el Valencia continúan con su tira y afloja en busca de satisfacer sus intereses. En caso de salir, en Anoeta la primera opción siempre fue buscarle un traspaso por valor entre los ocho y diez millones, cifra que ayudaría a amortizar la parte que queda por pagar. Esa oferta, obviamente, no ha llegado a las oficinas de Anoeta. En todo caso, además del Valencia, en este cierre de mercado otros equipos necesitados de un nueve están levantando el teléfono para interesarse por el africano.

El Valencia, pese a ello, confía en que tarde o temprano la Real termine aceptando las condiciones presentadas hace dos semanas en las que abona una cantidad por la cesión, menor que en enero, mientras que en la ciudad del Turia se volverían a hacer con la totalidad de la ficha. Según las mismas cercanas fuentes, el futbolista está dispuesto a bajarse un porcentaje de sus emolumentos para jugar a las órdenes de Corberán, que está como loco por tenerle de nuevo entre sus filas. El Valencia le esperará prácticamente hasta el final, aunque en paralelo también trabaja en otras posibilidades como la del delantero del Mallorca Larin, que no cuenta para el club bermellón ni para Arrasate, por si falla la opción Sadiq.

Y de repente, el que se ha metido en el ajo es el Girona, que ya conoce las condiciones económicas de Sadiq puesto que Míchel busca delantero centro para tratar de levantar un proyecto que a día de hoy no tiene tan buena pinta como el sobresaliente año de la Champions. Stuani y el macedonio Miovski no son demasiadas armas para el entrenador vallecano, que ha solicitado a Quique Cárcel un delantero. El Girona está interesado en un traspaso, pero lo cierto es que desde Montilivi deslizan que el director deportivo también tiene varias opciones que al conjunto catalán le interesan bastante más que Sadiq. Todo por decidir estos últimos días de agosto.

Becker, en la rampa de salida

Otro de los futbolistas que están en la rampa de salida, al igual que Javi López que apunta a recalar en el Betis en cuanto dé salida a Ricardo Rodríguez, es Sheraldo Becker. El neerlandés es seguido por equipos de ligas de España, Francia, Grecia e incluso Arabia Saudí mientras que la Real le ha dejado la libertad de elegir destino consciente de que los tres millones que abonaron por él tampoco fueron demasiados, y que al entrar en el último año de contrato tampoco podrán obtener demasiado rédito económico por el extremo.

'La Voz de Asturias' informaba ayer de que Becker podía recalar en el Real Oviedo. Este periódico puede confirmar que la opción existe pese a que los carbayones cerraron ayer la llegada del extremo izquierdo Josip Brekalo, un habilidoso futbolista croata que aterriza libre procedente de la Fiorentina. Paunovic todavía busca un hombre más de ataque, y ese puede ser un Becker que todavía analiza todas las opciones que tiene encima de la mesa. El realista la pasada semana fue padre, hecho que sin duda ha ralentizado las conversaciones para que se diese su adiós. Su entorno informa que no descarta ningún escenario; salir por un traspaso de no mucho coste, buscar una cesión o incluso rescindir con la Real, con la que tiene contrato hasta 2026. El club colaborará para que no siga a partir de septiembre como txuri-urdin.