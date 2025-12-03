Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Caleta-Car en el entrenamiento de este martes en Zubieta. J. M. López

Caleta-Car es baja de última hora para el encuentro ante el Reus por un virus intestinal

El central croata, que estaba citado por Sergio para viajar este miércoles al municipio catalán, finalmente se queda en Donostia

Álvaro Guerra

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:20

Más opciones para que Luken Beitia salga de inicio esta noche frente al Reus: Caleta-Car es baja de última hora y no estará ante el conjunto catalán por un virus intestinal. El central croata, que apuntaba a ser titular como en la anterior ronda de Copa del Rey ante el Negreira, no ha viajado con el resto de sus compañeros de la Real Sociedad y se queda en Donostia. Son nueve las bajas que presente el equipo txuri-urdin.

Así las cosas, el zaguero que tiene más opciones para formar parte del once titular de Sergio Francisco es Luken Beitia. Junto al de Elgoibar, los únicos defensas centrales naturales que dispone el técnico de Irun en su lista de convocados son Aritz y Jon Martin, aunque este último apunta a ver el choque desde el banquillo ya que Sergio dará oportunidades a aquellos que están disponiendo de menos minutos en lo que va de temporada.

A las consabidas bajas de Oyarzabal, Yangel Herrera, Óskarsson, Karrikaburu, Rupérez, Aramburu, Zubeldia y Sucic, se une la del central croata. Eso sí, se espera que estos tres últimos y Caleta-Car estén disponibles para el enfrentamiento de los txuri-urdin ante el Alavés de este sábado (16.15 horas) en Liga. Karrikaburu, que volvió a ejercitarse con el resto de sus compañeros este martes tras más de un mes de baja por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, todavía no está a tono para entrar en una lista y su vuelta a los terrenos de juego tendrá que esperar.

Por lo que de cara al encuentro de esta noche, si Sergio considera que deben jugar los menos habituales y decide preservar a sus titulares para el encuentro en Mendizorrotza de este fin de semana, un once probable sería el compuesto por Marrero; Odriozola, Beitia, Aritz, Aihen; Turrientes, Marín, Goti; Zakharyan, Carrera y Barrene. Para el banquillo quedarían titularísimos como Jon Martín, Gorrotxategi, Soler, Brais o Guedes.

