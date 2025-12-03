Un poco de vermut para seguir llenando de motivos la Copa

Reus no es Negreira. Lo tiene que tener claro la Real Sociedad esta noche (21.00 horas) si no quiere sufrir ningún susto y avanzar ... a la tercera ronda de la Copa del Rey. Sube la exigencia de manera exponencial para el conjunto txuri-urdin en la única competición en la que se halla en liza al margen de la Liga. No es momento de paseo ni de relajaciones, porque el rival no va a perdonar, por mucho que compita tres categorías por debajo.

Cataluña, Copa y rival de inferior categoría no conjugan bien con la Real. Así lo atestiguan los precedentes más cercanos que acabaron con eliminación. El más cercano tuvo lugar en la temporada 17/18, en la ronda de dieciseisavos de final ante el Lleida, adversario en aquel momento de Segunda B. El cuadro guipuzcoano, dirigido por Eusebio Sacristán, venció en el partido de ida a domicilio 0-1 con un gol de Canales, pero en la vuelta en Anoeta perdió 2-3 cuando dominaba el partido con un marcador 2-0 favorable. Por el valor doble de los goles fuera de casa cayó eliminada de la competición de forma catastrófica.

La previa del partido Reus Real Sociedad Estadio Municipal Reus Movistar LaLiga 2 Martínez Munuera 21:00h. ESTADIO: TV: ARBITRO: HORA: Entrenadores Marc Carrasco Sergio Francisco Alineaciones probables Reus Real Sociedad 4-3-3 25 Pacheco 3 5 2 16 Pol Recasens Benito Ronda 8 22 Ustrell Folch 6 Grau 23 10 Casals Vaz 20 Homet 42 21 22 Carrera Zakharyan Goti 8 28 Turrientes Marín 4 Gorrotxa 3 20 Aihen Odriozola 16 38 Caleta-Car Beitia 13 Marrero 4-3-3

Hay que remontarse más atrás en el tiempo para encontrar el anterior precedente. Esta vez fue en Hospitalet en la temporada 2001/02, con Toshack al frente del equipo. La Real cayó 2-1 sobre una superficie de hierba artificial después de mostrarse incapaz de someter a un rival de la categoría de bronce.

Gabilondo recortó distancias en el minuto 89, pero ya era demasiado tarde. Aquella noche la Real formó con Llorca en portería, Rekarte, Gurrutxaga, Luiz Alberto y Aranzabal en defensa, Demetradze, Aranburu, Kohklov y Gabilondo en el centro del campo, e Idiakez y De Paula en la delantera.

Reus obliga a ofrecer una buena versión si atendemos a la historia. Sergio Francisco volverá a desplegar su segunda unidad, tal y como sucedió en Negreira, aunque con ligeros retoques. Marrero volverá a defender la portería y Odriozola y Aihen contarán a su vez con una nueva oportunidad en los laterales. Caleta-Car apunta a regresar al centro de la zaga, con Beitia como acompañante. La medular podría estar compuesta por Turrientes, Marín y Zakharyan. Por último, Goti, Barrenetxea y Carrera apuntan a formar el frente de ataque, toda vez que Sadiq fue titular el pasado domingo ante el Villarreal.

Carbonell se estrena en la lista

Karrikaburu volvió a ejercitarse ayer con el grupo en Zubieta, pero todavía no está a tono para entrar en la lista tras permanecer algo más de un mes de baja por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Su recuperación supone un alivio para el técnico, ya que añade una alternativa más a una posición que se había quedado prácticamente sin efectivos. La gran novedad de la lista la protagoniza Tomy Carbonell. El pivote del Sanse se estrena en una convocatoria con el primer equipo.

A las ya sabidas bajas de Oyarzabal, Yangel Herrera, Óskarsson y Rupérez, se unieron ayer también Aramburu y Sucic, con problemas físicos. Ambos jugadores no deberían tener problemas para llegar en condiciones al encuentro del sábado en Mendizorrotza, pero no han formado parte de la expedición a Reus. Lo mismo le sucede a Zubeldia, que el pasado fin de semana sintió molestias en el muslo izquierdo, la zona en la que arrastraba una sobrecarga desde el partido de la Euskal Selekzioa. Sergio cuenta en principio con él para el choque ante el Alavés.

La Real superó al Negreira en la primera eliminatoria, aunque hubo momentos en la primera parte que el conjunto local se envalentonó y puso en serios aprietos a los guipuzcoanos. No fue hasta la segunda mitad cuando los realistas consiguieron sentenciar el duelo. Los realistas pasan ahora de medirse a un equipo de la liga regional gallega a uno de Segunda RFEF.

En la pasada edición de la Copa a la Real le costó cerrar el pase ante el Conquense, rival de la misma categoría que el de esta noche. El encuentro llegó hasta la prórroga y se decidió con un solitario tanto de Brais Méndez. El Andratx y el Coria son otros de los rivales de Segunda RFEF a los que se ha enfrentado recientemente el cuadro txuri-urdin.

Más de 4.500 espectadores

El Reus es cuarto en su grupo, a cinco puntos del líder, en posiciones de playoff de ascenso a Primera RFEF. Se trata de un recién ascendido a la categoría, por lo que está completando una buena temporada hasta el momento. Está cerca del Barça B y del Atlético Baleares, equipos conformados para estar en Primera RFEF, y por delante de los filiales del Espanyol y el Girona.

En las cuatro últimas jornadas ha bajado el ritmo con el que avanzaba en la competición. Ha sumado dos empates y dos derrotas, lo que le ha distanciado ligeramente de los puestos cabeceros. Sin embargo, no le ha cambiado los planes para el presente campeonato: la permanencia.

Reus está preparado para vivir hoy una jornada de fiesta total en la localidad. El club ha preparado una fan zone en los alrededores del campo para amenizar la espera antes del comienzo del partido con música y comida a partir de las 17.00 horas. Además, se espera un gran recibimiento a la entrada de ambos equipos al campo desde las 19.00 horas.

El club ha colgado el no hay billetes en su taquilla. Se esperan más de 4.500 espectadores en la grada del Estadio Municipal de Reus, que apenas seis años atrás acogía partidos de Segunda División del extinto Reus Deportiu.