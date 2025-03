Barcelona - Real Sociedad: otra batalla sin cuartel

Imanol Troyano San Sebastián Domingo, 2 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

El calendario de la Real Sociedad, a diferencia del Tour, no tiene etapas de transición. No le permite dejarse llevar. No concede una pequeña tregua. ... No hay descanso. La semana grande continúa con la visita al Barcelona. Un día te enfrentas al vigente campeón de Europa y cuatro después al líder de la Liga. Por no mencionar lo que le espera la semana que viene.

El conjunto txuri-urdin vuelve a la Ciudad Condal, no al Camp Nou, donde sus precedentes ante el conjunto azulgrana no invitan ni mucho menos al optimismo. La victoria de hace dos temporadas para encarrilar la clasificación a la Champions League supuso la única alegría en varias décadas plagadas de decepciones. No da la sensación de que la de hoy sea la ocasión ideal para volver a batir al equipo culé a domicilio. La Real se presentará en Montjuic con un carro de bajas y con algunos de los convocados, y titulares habituales, entre algodones. El esfuerzo físico que demandó el encuentro copero del miércoles ante el Real Madrid condicionará la actuación de esta tarde con total seguridad. Imanol no podrá contar con los sancionados Aguerd, Kubo y Becker, ni con los lesionados Sucic, Zakharyan, Pacheco y Odriozola. Ha incluido en la lista a Oyarzabal, pese a reconocer a última hora que el capitán no se encontraba en las mejores condiciones físicas. Todo apunta a que hoy dejará su lugar en el campo a Óskarsson. El oriotarra ha tenido que tirar del filial para completar la convocatoria. Poco le ha importado que el Sanse ponga en juego su prestigio en el derbi ante el Bilbao Athletic en Zubieta. Lo primero es lo primero. Ha dejado a Sergio Francisco sin Arana, Beitia, Mariezkurrena y Marchal. No debería sorprender que el técnico blanquiazul fuera a dar la alternativa a alguno de los potrillos tal y como hizo ante el Leganés con el debut liguero del central de Elgoibar. Se espera un once con muchas modificaciones con respecto al del pasado miércoles. No se puede descartar siquiera un cambio de sistema como sucedió en Mestalla. ¿Volver a una línea de cinco atrás? No es una idea descabellada para Imanol, que ya ha empleado este esquema en momentos puntuales de este mismo curso. La línea defensiva es la que más jugadores aporta en una convocatoria en la que se puede contar una gran cantidad de realistas capacitados para actuar como carrileros (Aramburu, Aritz, Traoré, Aihen, Javi López o Sergio Gómez). La Real no anda precisamente sobrada de efectivos del primer equipo en la parcela ofensiva. Menos aún si se tiene en cuenta el estado en el que llega al partido Oyarzabal. Una de las noticias positivas del día la puede protagonizar Traoré, convocado por segunda ocasión consecutiva tras recuperarse de la grave lesión de cruzado en septiembre. El maliense llevó a cabo ejercicios de calentamiento en la banda del Reale Arena ante el Real Madrid y hoy podría volver a contar con minutos seis meses después de romperse la rodilla. Flick también anuncia cambios No es sencillo ponerse en la mente de Imanol en días como hoy. La Real llega a un escenario gigantesco, en el que debe mostrarse muy cuidadoso con su planteamiento para no salir mal parada. No le sobran los puntos en la carrera por volver a Europa una vez más. Pero a la vuelta de la esquina se asoma ya el partido de ida de los octavos de final de la Europa League ante el Manchester United. El duelo ante los 'Red Devils' está muy presente pese a los intentos de focalizar toda la atención al choque de esta tarde. Se verá una Real diferente en el Lluís Companys, pero también un Barça distinto al habitual. Hansi Flick anunció ayer movimientos con respecto a las últimas alineaciones. El conjunto blaugrana también llega a la cita tras sufrir un fuerte desgaste frente al Atlético de Madrid el pasado martes. Ambos equipos protagonizaron un partido vibrante, sin respiro, que a buen seguro tendrá sus consecuencias en el once del técnico alemán. Hay que tener en cuenta también que el Barcelona juega partido de Champions ante el Benfica el miércoles, por lo que los planes de Flick parecen estar claros. Ter Stegen, Christensen, Ansu Fati y Bernal son las cuatro bajas por lesión en el cuadro catalán. La Real retoma la Liga, pensando en cierta manera en Europa. En su presente y futuro dentro del continente. Otra batalla sin cuartel. El árbitro volverá a estar en el centro de las miradas tras la Copa La actuación arbitral volverá a estar en el centro de muchas miradas esta tarde en Montjuic. Los jugadores de la Real y el propio Imanol acabaron muy molestos con las decisiones de Sánchez Martínez en el partido de Copa frente al Real Madrid. El oriotarra tiró de ironía cuando fue a valorar el desempeño del colegiado murciano. «Fenomenal», se limitó a responder. Hoy el partido estará dirigido por Quintero González, árbitro debutante, que todavía no se ha cruzado en el camino de la Real en Liga. Sí lo ha hecho en Copa, en el encuentro de la primera ronda ante el Jove Español.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión