Flick confirma que rotará ante la Real y se vuelve a quedar sin Christensen: «Se ha lesionado otra vez» El técnico alemán admite que la Real «es un gran equipo» y no cree que el apretado calendario sea una excusa: «Buscaremos jugadores frescos»

A. Algaba Sábado, 1 de marzo 2025, 15:19 Comenta Compartir

Si la Real Sociedad apunta a poner sobre el verde este domingo un once de cincunstancias -o de entreguerras- ante el Barcelona, su rival, el ... líder de LaLiga también presentará novedades en su once inicia. El técnico blaugrana, Hansi Flick, ha confirmado que refrescará a su equipo titular de cara al duelo de mañana en Montjuic. «Haremos algunos cambios. Necesitamos jugadores frescos. Haré rotaciones, pero no diré cuáles serán», ha admitido el entrenador teutón.

Sobre el papel Imanol llega con un puñado de bajas más que Flick, aunque ambos técnicos deberán refrescar sus equipos tras los duelos de Copa de esta pasada semana y su inminente cita europea. El Barcelona jugará el martes ante el Benfica en Lisboa y la Real, el jueves en Donostia ante el Manchester United. «No es fácil gestionar el calendario, pero tendremos jugadores frescos. Estamos en tres competiciones y luchamos por tres títulos», ha explicado Flick en su comparecencia en la previa del duelo ante la Real. El entrenador alemán ha admitido que la Real «es un gran equipo. Sabe defender y también tener el balón». De hecho, el único duelo disputado ante los txuri-urdin cayó del lado de los de Imanol (1-0) y ahí arrancó el «noviembre de mierda» para el Barcelona como apuntó entonces el propio Flick. Ahora, el mismo rival da inicio a otro mes, el de marzo, un mes clave en todas las competiciones. Flick tendrá disponibles a casi todos sus jugadores. De hecho, estaba previsto que también entrara en la convocatoria el danés Andreas Christensen, recuperado ya de su lesión en el tendón de Aquiles que no le había permitido debutar esta temporada con la camiseta azulgrana. Pero el central se ha vuelto a lesionar, como ha confirmado Flick: «Andreas se ha lesionado. Se ha retirado antes del entrenamiento. Veremos lo grave que puede ser», ha añadido.

