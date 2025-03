Raphinha, de estar en venta a indiscutible

Da igual dónde juegue. Rinde en la banda, rinde por el centro, rinde por la izquierda y la derecha. Raphael Dias Belloli 'Raphinha' (Porto Alegre, ... 1996) es el jugador del momento en el Barcelona con permiso de Lamine Yamal. El brasileño ha pasado de estar en venta a indiscutible. De plantearse el club su salida para ayudar a subsanar el fair play financiero a ser el mejor soldado de Hansi Flick. En esos meses del pasado verano, Raphinha tenía mercado por el buen sabor de boca que dejó en Inglaterra tras su paso por el Leeds y, como no podía ser de otra forma, el fútbol de Arabia Saudí llamó a su puerta con una oferta multimillonaria, pero el jugador se mantuvo firme en la idea de continuar en el conjunto azulgrana.

Raphinha se ganó pronto a Hansi Flick. Su energía y entrega fueron muy valoradas por el entrenador además de su calidad futbolística. El técnico alemán vio cómo Raphinha tenía mucha ascendencia en el vestuario, que ayudaba a los más jóvenes y se convertía en el cuarto capitán del equipo en la votación efectuada por los compañeros. «Cuando se oficializó su llegada, me llamó Flick y me dijo que era uno de los jugadores con los que contaba, sin conocerme ni haberme visto entrenar. Esto fue muy importante en mi decisión de quedarme. Sabía que sería importante para el equipo», confiesa el brasileño.

El tiempo le ha dado la razón. Ha florecido, se ha transformado en un cisne, merecedor de alimentar la estirpe de los grandes nombres brasileños que triunfaron en Barcelona, entre ellos su ídolo y paisano, Ronaldinho.

Raphinha, a diferencia del propio Ronaldinho, de Romario, de Ronaldo, de Rivaldo o Neymar Jr., aterrizó en Europa por la puerta de atrás y sin pedigrí porque no había hecho su formación en ninguno de los clubes tradicionales del gigante sudamericano. Dejó anónimamente el equipo sub-20 del modesto Avaí, de Florianópolis en el sur del país, para recalar, a principios de 2016 en el Vitoria de Guimarães, portugués. «Crecer en una favela siempre es complicado. La gente tiene dificultades económicas y pocas oportunidades de salir de su situación. Al mismo tiempo, es muy gratificante cuando lo consigues, como me ha pasado a mí. Me siento orgulloso de escribir una bella historia, sabiendo de donde vengo», recuerda el jugador.

En su periplo formativo y en su paso por el fútbol portugués (Vitoria de Guimarães y Sporting Lisboa), francés (Rennes) e inglés (Leeds) fue cultivando una de sus mejores virtudes: la resiliencia.

El extremo es una garantía de gol, ya sea marcándolo o asistiendo a un compañero. De hecho, hay una estadística en la que el atacante del Barça destaca sobremanera. Sólo un jugador tiene mejor dato que Raphinha. Casi nadie en Europa lo hace mejor en dobles dígitos.

De todos los jugadores con 10 o más goles y asistencias, Raphinha es el segundo que más suma. Con 24 tantos y 16 pases de gol, el azulgrana aporta ofensivamente en ambas facetas como el mejor. O el segundo mejor, ya que Mo Salah es el único que ofrece mejor estadística en dobles dígitos, con 30 goles y 22 asistencias en todas las competiciones. Normal que Raphinha sea uno de los tres intocables de Flick, junto a Iñigo y Pedri. A estas alturas acumulan 1.000 minutos más que lo sumado en todo el curso pasado. Raphinha es el segundo más utilizado con 3.113 minutos y lleva 1.163 más que el año anterior, en los que está firmando su mejor temporada. En medio año por delante ya ha conseguido más goles (24) que sumados los tantos de la 22-23 (10) y la 23-24 (10).