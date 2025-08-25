Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La afición txuri-urdin durante el partido contra el Espanyol DV

Una avalancha de solicitudes deja a muchos aficionados txuri-urdin sin entrada para Oviedo

La Real realiza el sorteo de las 440 entradas disponibles para el encuentro del sábado (19.00 horas) en el Carlos Tartiere entre los 1.797 seguidores que la pidieron

Álvaro Guerra

Lunes, 25 de agosto 2025, 15:15

La expectación ha sido máxima. Alrededor de 1.400 personas se van a quedar sin poder ver a la Real Sociedad en el Carlos Tartiere ... en el encuentro que enfrentará a los de Sergio frente al Oviedo este sábado a las 19.00 horas. La Real Sociedad ha tenido que realizar un sorteo de entradas porque han sido 1.797 los solicitantes de localidades para las 440 que había disponibles para la afición txuri-urdin de cara a este duelo de la tercera jornada del campeonato. El resto de entradas que mandó el club ovetense han ido dirigidas a peñas y a compromisos del club realista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años tras varios días hospitalizada
  2. 2 La boda de lujo con 40 habitaciones en el Hotel María Cristina, de Pakistán y Bolivia a San Sebastián
  3. 3

    El apuñalamiento a un joven en Sestao se produjo tras el robo de las zapatillas de su amigo en plena calle
  4. 4

    El propietario del centro comercial Txingudi de Irun vende el edificio por varias decenas de millones
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Espanyol. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  6. 6

    El remate de la estación de Easo acerca la puesta en servicio del nuevo Topo, prevista para 2026
  7. 7

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  8. 8

    «El PNV nos ha engañado, sus leyes no representan a la derecha vasca»
  9. 9 San Sebastián, multas de 3.000 de euros y cumpleaños en parques: el debate que divide a los donostiarras
  10. 10 El Santuario de Lourdes que un grupo de franceses escondió en un rincón de San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una avalancha de solicitudes deja a muchos aficionados txuri-urdin sin entrada para Oviedo

Una avalancha de solicitudes deja a muchos aficionados txuri-urdin sin entrada para Oviedo