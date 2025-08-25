Una avalancha de solicitudes deja a muchos aficionados txuri-urdin sin entrada para Oviedo
La Real realiza el sorteo de las 440 entradas disponibles para el encuentro del sábado (19.00 horas) en el Carlos Tartiere entre los 1.797 seguidores que la pidieron
Álvaro Guerra
Lunes, 25 de agosto 2025, 15:15
La expectación ha sido máxima. Alrededor de 1.400 personas se van a quedar sin poder ver a la Real Sociedad en el Carlos Tartiere ... en el encuentro que enfrentará a los de Sergio frente al Oviedo este sábado a las 19.00 horas. La Real Sociedad ha tenido que realizar un sorteo de entradas porque han sido 1.797 los solicitantes de localidades para las 440 que había disponibles para la afición txuri-urdin de cara a este duelo de la tercera jornada del campeonato. El resto de entradas que mandó el club ovetense han ido dirigidas a peñas y a compromisos del club realista.
A pesar de que el arranque liguero de la Real Sociedad no se ha cosechado con ninguna victoria, el conjunto de Sergio no estará solo en Oviedo. Los aficionados txuri-urdin se harán notar en el Carlos Tartiere, estadio donde la Real buscará sumar sus primeros tres puntos de la temporada.
Aquellos agraciados que han conseguido entradas para el encuentro, deberán abonar el importe de la entrada, 30 euros, en la taquilla de Anoeta este martes.
