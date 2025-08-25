Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Kubo reacciona con calma tras el primer gol, obra de Barrene EFE
Real Sociedad

Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»

El nipón pidió refuerzos en el 'stage' de Japón y recibió el tirón de orejas del club

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:25

Los técnicos y los aficionados de la Real Sociedad cruzan los dedos para que no haya sorpresas de mercado con Take Kubo en la última ... semana de ventana estival. Los encuentros ante el Valencia y el Espanyol han evidenciado que se trata de la gran estrella del equipo, por lo que también sus declaraciones, siempre alejadas de los tópicos y con pocos filtros, también se tienen en cuenta. En el 'stage' de Japón, cuando todavía no habían llegado ni Caleta-Car ni Guedes, el atacante de Kawasaki pidió abiertamente fichajes para reforzar al equipo. Y posteriormente debió ser llamado a capítulo por el club porque dijo esto tras el empate ante el Espanyol: «Yo ya pedí perdón después de la charla, así que no voy a volver a hablar porque meto la pata, y mejor no». No corrige lo que dijo, trata de ser más comedido para no tener que ser apercibido de nuevo.

