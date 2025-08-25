Kubo se muerde la lengua con los fichajes: «Ya pedí perdón»

Los técnicos y los aficionados de la Real Sociedad cruzan los dedos para que no haya sorpresas de mercado con Take Kubo en la última ... semana de ventana estival. Los encuentros ante el Valencia y el Espanyol han evidenciado que se trata de la gran estrella del equipo, por lo que también sus declaraciones, siempre alejadas de los tópicos y con pocos filtros, también se tienen en cuenta. En el 'stage' de Japón, cuando todavía no habían llegado ni Caleta-Car ni Guedes, el atacante de Kawasaki pidió abiertamente fichajes para reforzar al equipo. Y posteriormente debió ser llamado a capítulo por el club porque dijo esto tras el empate ante el Espanyol: «Yo ya pedí perdón después de la charla, así que no voy a volver a hablar porque meto la pata, y mejor no». No corrige lo que dijo, trata de ser más comedido para no tener que ser apercibido de nuevo.

«No voy a volver a hablar porque meto la pata, y mejor no»

La última semana de mercado suele ser la más pródiga en movimientos y no faltan equipos que demanden los servicios de Take Kubo. En todo caso, el futbolista de Kawasaki no ha dado indicios de que vaya a salir, pese a cambiar de agente durante el verano. Su intención confesa para esta temporada sigue siendo la de «intentar ser más protagonista, asumir más, y hacer lo que la gente espera de mí». De momento, ha marcado un gol y ha participado en los otros dos: »Si con eso puedo ayudar al equipo, fenomenal».

La estrella japonesa charló con Óskarsson al finalizar el partido: «Él me decía que los últimos 20 minutos los vivió de forma espectacular, así que tratar de alargar ese rato», sostiene. No obstante, pretende cambiar las tornas del guion para los próximos partidos: »En vez de reaccionar, que seamos nosotros los que tomemos la acción la próxima vez, que quizás no venga mejor», lanza, como propósito.

Y es que a Kubo no le gustó en absoluto lo sucedido en la primera parte del choque ante el Espanyol: «La verdad es que a mí me jodió bastante porque fue demasiado fácil. Nosotros tuvimos nuestras ocasiones, pero nos estaba costando abrir el marcador. De repente, en una contra que no parecía nada, van avanzando van avanzando, y marcan un gol que ni veo porque 'Turri' me tapó la visión. Vi a los del Espanyol celebrar y digo: '¡hostia!'«.

«La verdad es que (el primer gol) a mí me jodió bastante porque fue demasiado fácil; en una contra que no parecía nada, van avanzando van avanzando, y marcan un gol que ni veo porque 'Turri' me tapó la visión. Vi a los del Espanyol celebrar y digo: '¡hostia!'»

Fue un 'shock' para todo el estadio, que veía atacar y tener claras ocasiones a la Real, pero que, en cuestión de unos cinco segundos, lamentó el tanto de Pere Milla en la primera acción de ataque del Espanyol: «Eso mentalmente me hizo venirme un poco abajo. Tampoco salían muchas cosas con el balón y nos fuimos hundiendo. Somos un equipo joven y eso hay que intentar corregirlo», dice el nipón.

«Si podemos quitar la primera parte, mucho mejor», fue la primera frase de Kubo cuando se le pidió una valoración del partido. «Estamos reaccionando bien, pero ir en contra en el marcador en los dos partidos emocionalmente tampoco es que nos guste», dijo el '14' realista.