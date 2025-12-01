Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aficionados de la Real en Mendizorrotza Jesús Andrade

2.440 malas noticias para los 'realzales': un 88% se queda sin entrada

La Real ha realizado este lunes el sorteo de las 237 entradas para el partido ante el Alavés en Mendizorrotza del sábado entre las ¡2.677! peticiones

Ángel López

Ángel López

San Sebastián

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:45

Comenta

La pasión por la Real Sociedad no disminuye pese a que la temporada sigue deparando tantos sinbores como satisfacciones. La demanda de entradas para el encuentro de este próximo sábado (16.15 horas) ante el Alavés en Mendizorrotza ha sido masiva entre los 'realzales' pese a la escasísima disponibilidad de papel en un campo para 19.840 espectadores de un club con 17.800 socios.

La Real Sociedad ha dado 2.440 malas noticias y 237 buenas nuevas entre sus socios y RS Fans este lunes. Y es que fueron 2.677 las peticiones de localidad para este próximo encuentro de la escuadra txuri-urdin, el de Vitoria-Gasteiz de este próximo sábado, 6 de diciembre. Cómo sólo había 237 entradas disponibles, se ha procedido a un sorteo que ha dejado al 88% de los demandantes sin su preciado ticket.

No serán muchos, pero la Real tendrá el apoyo de sus hinchas en este trascendente encuentro ante el Alavés de Pacheco, Guridi y compañía del sábado. En total, serán 367 los 'realzales' que se ubiquen en la grada de visitantes de la cancha babazorra. Y es que a los 237 agraciados en el sorteo, se suman los 50 que acudirán con las localidades reservadas para los compromisos del club y los 80 procedentes de las peñas. Cada localidad tenía un precio de 30 euros, importe que habrá que abonar para recibirlas este martes, día 2, en la taquilla de Anoeta desde las 10 a las 20 horas.

Tras el pinchazo sufrido ante el Villarreal, ganar al Alavés se antoja fundamental en ese afán de acercarse a las plazas europeas. El quinto y el sexto clasificados están ahora ocho puntos por arriba y el séptimo y el octavo, con cuatro más.

