Paco Araquistain, en una imagen de archivo en la etapa que jugó en Eibar. Archivo municipal de Eibar

Fallece el exrealista Paco Araquistain Aguirregabiria

El funeral es hoy a las 19.00 horas en la parroquia del Carmen de Eibar

DV

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:55

Comenta

El exrealista José Francisco 'Paco' Araquistain Aguirregabiria falleció el sábado a los 90 años de edad. Nacido en Eibar el 15 de mayo de 1935, recaló en las filas txuri-urdin a finales de la década de los 50 procedente precisamente del conjunto armero.

El delantero debutó con la camiseta blanquiazul en el antiguo Sarriá el 20 de septiembre de 1959 en un encuentro liguero frente al Espanyol. En total disputó 28 partidos con la Real marcando 8 goles: cinco en el campeonato doméstico (ante Espanyol, Granada, Barcelona, Racing y Atlético de Madrid) y tres en Copa al Indautxu. Con la escuadra armera disputó 66 partidos en cuatro temporadas. El funeral es hoy a las 19.00 horas en la parroquia del Carmen de Eibar.

