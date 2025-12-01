Cambio de chip, balón y mentalidad en Zubieta: sin altas para la Copa

No hay tiempo para lamerse las heridas. El siguiente reto llega de forma inminente, el miércoles a las 21 horas. Lo mejor manera para sacudirse ... el mazazo recibido en el descuento ante el Villarreal es afrontar otro partido y otra competición, en este caso la segunda ronda de la Copa del Rey. La Real Sociedad ya prepara su duelo ante el Reus FC Reddis en el estadio municipal de la localidad catalana del mismo nombre.

La Real cambia de chip, de balón y de mentalidad de cara al duelo ante el Reus y lo hace sin altas. No se espera que Sergio Francisco pueda recurrir a ninguno de los seis lesionados que tiene, inhabilitados para ser de la partida ante el Villarreal y ausentes asimismo en el entrenamiento de este lunes en Zubieta: Zubeldia, Óskarsson, Karrikaburu, Yangel Herrera, Rupérez y Oyarzabal. El central azkoitiarra debe ser el primero en reaparecer.

🏆 Cambio de chip. pic.twitter.com/7Fbu0i89sN — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) December 1, 2025

Así las cosas, el entrenamiento desarrollado este lunes en el 'z2' de Zubieta ha sido de mínimos, con los que no fueron titulares ante el Villarreal. Así, Sergio ha preparado una sesión muy dinámica y con mucho balón, centros y remates, con los Odriozola, Caleta-Car, Sucic, Zakharyan, Turrientes, Marín y compañía, con el refuerzo de tres jugadores del filial: Arana, Beitia y Carrera. Por eso se han visto numerosos tantos, algunos obra de Gorka Carrera, y unos cuantos paradones.

Considerando esta tesitura y con la previsión de que Sergio, como en la primera ronda contra el Negreira, volverá a echar mano de los menos habituales, un 'once' probable de la Real Sociedad en Reus puede ser el formado por Marrero; Odriozola, Beitia, Caleta-Car, Aihen; Turrientes, Sucic, Goti; Marín, Carrera y Zakharyan. No se puede desdeñar la presencia de futbolistas como Aritz, Sadiq o el propio Barrene.