Zupiria reconoce que «le molesta profundamente compartir el espacio público» con los carteles a favor de ETA

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, se ha referido este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco a la colocación ... de carteles y pancartas favorables a ETA y a sus militantes en las fiestas de las ciudades y los pueblos de Euskadi. «Me molesta profundamente compartir el espacio público con esa escenografía», ha admitido. Además, ha resaltado que «comparto el dolor de quienes, habiendo sido víctimas de la violencia de ETA, deben sufrir después la humillación de contemplar las imágenes de quienes les causaron un daño irreparable y me acongoja la sensación de burla y desprecio que sentirán».

Como responsable de la seguridad del Gobierno Vasco, ha señalado Zupiria, «me corresponde hacer cumplir la ley y respetar todos los derechos de todas las personas, también el derecho de expresión de aquellos que se la han negado al próximo».

Y ha aclarado que «no nos cabe incumplir la legalidad ni actuar arbitrariamente. Debemos cumplir y hacer cumplir el criterio marcado por los tribunales de justicia encargados de enjuiciar el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas». «Una jurisprudencia consolidada por el Tribunal Supremo desde hace más de una década y viene siendo aplicada reiteradamente por parte de la Audiencia Nacional», ha remarcado.

Zupiria también ha recordado un caso ocurrido este verano. «El pasado mes de agosto, la Asociación Dignidad y Justicia interpuso una denuncia contra la exhibición de fotografías reivindicativas de presos de ETA en la txosna Txori Barrote en las fiestas de Bilbao. En este procedimiento, el magistrado que realizó la cuestión emitió un auto en el que concluyó que no había lugar para la prohibición de estas actividades», ha concluido.