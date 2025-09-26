Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria. Felix Morquecho

Zupiria reconoce que «le molesta profundamente compartir el espacio público» con los carteles a favor de ETA

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco comparte «el dolor de quienes, habiendo sido víctimas de la violencia, deben sufrir después la humillación de contemplar las imágenes de quienes les causaron un daño irreparable»

A. B.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 11:00

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, se ha referido este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco a la colocación ... de carteles y pancartas favorables a ETA y a sus militantes en las fiestas de las ciudades y los pueblos de Euskadi. «Me molesta profundamente compartir el espacio público con esa escenografía», ha admitido. Además, ha resaltado que «comparto el dolor de quienes, habiendo sido víctimas de la violencia de ETA, deben sufrir después la humillación de contemplar las imágenes de quienes les causaron un daño irreparable y me acongoja la sensación de burla y desprecio que sentirán».

